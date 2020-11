Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","shortLead":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","id":"20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc0bed1-e2e9-4955-8f0e-f2d77603551e","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. november. 09. 15:25","title":"Donald Trump törni-zúzni fog az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d8e8ca-101f-4346-90f0-49f1eeef2284","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201110_Marabu_Feknyuz_Petike_van_ceterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d8e8ca-101f-4346-90f0-49f1eeef2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d468113-1531-497a-a8a3-a9047d7abc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Marabu_Feknyuz_Petike_van_ceterv","timestamp":"2020. november. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Petike, van cé-terv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök. A becslések szerint 1,5 millió dollárt (vagyis nagyjából 455 millió forintot) is megérhet.","shortLead":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök...","id":"20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0127f7fe-e75d-40b7-a3e5-8716cdc66738","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 09. 17:27","title":"Árulják Trump helikopterét, bődületes pénzt érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ad9473-ba31-4b22-bfca-30a53cf5e9c1","c_author":"Gyenis Ágnes, Hamvay Péter","category":"360","description":"Másodszor is zár az ország, s miközben nem vitatják, hogy a hétfőn bejelentett szigorításokra szükség volt, az érintett szakmák több állami támogatásért kiáltanak, hogy túléljenek.","shortLead":"Másodszor is zár az ország, s miközben nem vitatják, hogy a hétfőn bejelentett szigorításokra szükség volt, az érintett...","id":"20201111_A_szigoritasokat_senki_sem_vitatja_de_a_kormany_nem_segiti_a_tulelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ad9473-ba31-4b22-bfca-30a53cf5e9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bb133a-af9b-47b6-94da-0c35c3702ad2","keywords":null,"link":"/360/20201111_A_szigoritasokat_senki_sem_vitatja_de_a_kormany_nem_segiti_a_tulelest","timestamp":"2020. november. 11. 11:15","title":"Még kegyelemdöfésnek is kevés, amit a kormány eddig tett a gazdaság megsegítésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379133f-6a9c-4ad2-82a5-6c48d2bb9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cikkünkből letölthető a dokumentum.","shortLead":"Cikkünkből letölthető a dokumentum.","id":"20201111_munkaltatoi_igazolas_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a379133f-6a9c-4ad2-82a5-6c48d2bb9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd3e22c-8319-44ad-a220-9cf6f81cd3b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_munkaltatoi_igazolas_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 09:54","title":"Innen letöltheti a munkáltatói igazolást, amellyel a kijárási tilalom alatt is közlekedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]