Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","shortLead":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","id":"20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44dbbe-41f8-4a13-8ccd-9047bc33cef2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","timestamp":"2020. november. 12. 12:38","title":"Nincs egyetértés az ellenzékben az előválasztás szervezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","id":"20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8a04f-c287-429e-a362-5aa36999302c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 13. 12:36","title":"Megtámadták a magyar járványügyi oldalt, a koronavirus.gov.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két olyan sebezhetőséget is találtak benne, amelyeket a kiberbűnözők is kihasználhatják. A szoftver új változatát a felhasználóknak is telepíteniük kell.","shortLead":"A rendes frissítési ütemtervtől eltérően, soron kívül javították a Chrome böngészőt a Google szakemberei, miután két...","id":"20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615f25c3-76a2-4824-ad7e-59789acb7416","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_serulekenyseg_sebezhetoseg_google_chrome_frissites","timestamp":"2020. november. 13. 13:33","title":"Azonnal frissítse a Chrome-ot, több sebezhetőséget is találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","shortLead":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","id":"20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04a3f7-6b42-4c9c-98a6-28833b3aa946","keywords":null,"link":"/sport/20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","timestamp":"2020. november. 12. 17:08","title":"Gera Zoltán a kispadon fog ülni Izland ellen, miután Rossi megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet bonyolultsága kifog a tudományon.","shortLead":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet...","id":"20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40dce93-b6a5-48b4-ae06-6b7aae4c2b32","keywords":null,"link":"/360/20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","timestamp":"2020. november. 13. 15:00","title":"Visszaeső bűnözőből terrorista: meg lehetett volna jósolni a bécsi vérengzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7d5f08-c6c4-4b02-919f-06807db9124d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó lapszám és az elle.hu weboldal december 31-ig érhető el.","shortLead":"Az utolsó lapszám és az elle.hu weboldal december 31-ig érhető el.","id":"20201113_elle_magyarorszag_megszunik_noi_magazin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7d5f08-c6c4-4b02-919f-06807db9124d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ee442d-630b-4660-a927-9f0d21ed0c1c","keywords":null,"link":"/elet/20201113_elle_magyarorszag_megszunik_noi_magazin","timestamp":"2020. november. 13. 06:15","title":"Megszűnik az Elle Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt leteszteltek volna a hangversenyek előtt. A tisztifőorvos és a kormány tagjait kérik, hogy engedélyezzék a Biztonságos Koncerteket. Villáminterjú Fischer Ivánnal, aki felajánlotta segítségét Vidnyánszky Attilának SZFE-ügyben.","shortLead":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt...","id":"20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e1e68-e625-446a-b8cf-192a0d2cdd9f","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","timestamp":"2020. november. 13. 17:40","title":"Fischer Iván: Nem tudom, mikor lesz vége a járványnak, de zenére nagy szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]