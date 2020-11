Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos járványügyi korlátozásokat akár február 8-ig fenntartsa. ","shortLead":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos...","id":"20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75121161-cc61-4e6c-9a70-a9b73933f36b","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","timestamp":"2020. november. 18. 09:45","title":"A kormány február 8-áig fenntarthatja a veszélyhelyzeti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

","shortLead":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a95fcb1-884e-444f-8d8b-b4c96979cfdc","keywords":null,"link":"/elet/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 17. 10:22","title":"Megfertőződött korábbi vírustagadó: Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja lehet kialakulóban.","shortLead":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja...","id":"20201117_oroszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2dc3d9-7d5d-4ad1-9bc2-d7eced53274e","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 16:41","title":"Oroszországban rekordot döntött a járványban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus funkciókat ígér, hanem a böngészés sebességének észrevehető növekedését, sőt az energiafogyasztás csökkenését is.","shortLead":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus...","id":"20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c8b091-c952-45c8-9265-7413df26d0e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. november. 18. 08:03","title":"75 perccel nőhet a laptopja üzemideje, ha frissíti a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","shortLead":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","id":"20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e67c9-fa37-46e9-8ebf-7155be141236","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","timestamp":"2020. november. 17. 17:47","title":"A korábbinál is több intenzívre kerülő beteggel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.\r

","shortLead":"Kásler Miklós már november 10-én engedélyt adott a digitális munkarendre, de erről nem értesültek a tanárok.\r

","id":"20201117_PSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c8ad52-e8ae-4348-ad39-d26b4f30369c","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_PSZ","timestamp":"2020. november. 17. 22:08","title":"Egy hét késéssel derült ki, hogy online is oktathatnak a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint a Pfizer. A kutatásokat kollégájával közösen a magyar tudós, Karikó Katalin végezte el még a 2000-es években.","shortLead":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint...","id":"20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b858354-ec89-4995-8e0c-d7c72d0ff705","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","timestamp":"2020. november. 17. 15:03","title":"A Moderna vakcinafejlesztése is a magyar Karikó Katalinék kutatásaira épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]