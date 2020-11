Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre, a legnagyobb kibocsátók viszont annál többet. ","shortLead":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre...","id":"20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b3ad00-1bbb-4ce6-b0d6-0bd71643a37f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","timestamp":"2020. november. 18. 10:56","title":"Az emberek csupán 1 százaléka felelős a repülés által okozott kibocsátás több mint feléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d307401c-23a6-4e2b-86ca-48d81862a2d1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az Egyesült Államok politikailag a Mayflower (Galagonyavirág) nevű hajón született meg négyszáz évvel ezelőtt, mielőtt a törékeny és óceánjárásra voltaképp alkalmatlan hajóról puritán szülei az „Új Izrael”, az „Új Ígéret Földje” területére léptek volna. A zarándokok borzalmas dolgokat éltek meg addig, és nem kevésbé borzalmasak vártak rájuk a parton. Jelentős részük pár hónappal később már nem is élt.","shortLead":"Az Egyesült Államok politikailag a Mayflower (Galagonyavirág) nevű hajón született meg négyszáz évvel ezelőtt, mielőtt...","id":"20201117_mayflower_400","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d307401c-23a6-4e2b-86ca-48d81862a2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4562b8d-4540-4eb2-b82c-7b95916c74f5","keywords":null,"link":"/360/20201117_mayflower_400","timestamp":"2020. november. 17. 15:00","title":"400 évvel ezelőtt, az óceánon írták le az amerikai demokrácia alapértékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai Unióban.","shortLead":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai...","id":"20201119_europali_autopiac_oktober_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12093da-6eb2-4972-a783-49a9c07a7b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_europali_autopiac_oktober_2020","timestamp":"2020. november. 19. 08:06","title":"3 millió új autó hiányzik az uniós autópiacról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV a saját színére festetné a HÉV-szerelvényeket, ha már ő a tulajdonos. ","shortLead":"A MÁV a saját színére festetné a HÉV-szerelvényeket, ha már ő a tulajdonos. ","id":"20201119_Lehet_hogy_kek_szinu_lesz_a_HEV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cf0081-ef14-4c91-a432-c25b58c2e492","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Lehet_hogy_kek_szinu_lesz_a_HEV","timestamp":"2020. november. 19. 10:46","title":"Lehet, hogy kék színű lesz a HÉV?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21348e9b-1a31-4324-a398-b9eaf2605dbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj megfestéséhez. A kompozíció Szijj Orsolya és Seres Anikó alkotása, akik az Amerikai Mikrobiológiai Társaság Agar Art nevű versenyére is benevezték a baktérium képet Winter is coming/Közeleg a tél címmel.","shortLead":"Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj...","id":"20201117_magyar_mikrobiologusok_staphylococcus_aerus_bakteriumok_kozeleg_a_tel_agar_art","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21348e9b-1a31-4324-a398-b9eaf2605dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa060dbf-1866-4d10-a955-35556b4b3512","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_magyar_mikrobiologusok_staphylococcus_aerus_bakteriumok_kozeleg_a_tel_agar_art","timestamp":"2020. november. 17. 21:04","title":"Baktériumokból festettek káprázatos őszi tájat magyar mikrobiológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]