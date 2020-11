Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első két részében azt mutattuk be, hogy Oroszország, Kelet-Európa és Törökország gazdaságára miként hatott a járvány, ezúttal az afrikai helyzetet tekintjük át.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201120_covid_feltorekvo_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b5d315b-355f-432a-b7b4-f422b44b8df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3e747e-d74e-4f30-bceb-222cabc66de4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_covid_feltorekvo_afrika","timestamp":"2020. november. 20. 11:35","title":"Úgy tűnt, hogy Afrika megússza a járványt, de a gazdasági válság a kontinenst sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a38324-0a83-4d18-90d2-7a0c4a565e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 320 GB-nyi GPU memóriával vértezve fel az Nvidia a legújabb számítógépét, ami a cég szerint egy adatközpont számítási kapacitásával ér fel.","shortLead":"Összesen 320 GB-nyi GPU memóriával vértezve fel az Nvidia a legújabb számítógépét, ami a cég szerint egy adatközpont...","id":"20201118_nvidia_dgx_station_a100_gpu_grafikus_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a38324-0a83-4d18-90d2-7a0c4a565e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc0e3-de6c-42ec-bb09-5a56480c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_nvidia_dgx_station_a100_gpu_grafikus_processzor","timestamp":"2020. november. 18. 17:03","title":"Bivalyerős számítógépet készített az Nvidia, négy grafikus processzort pakolt bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua megmutatta, miként folyik a termelés a Foxconn sencseni gyárában.","shortLead":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami...","id":"20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed2448-56ba-422e-a22e-87df128a0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","timestamp":"2020. november. 19. 13:03","title":"Videó: Már ember sem kell az iPhone-ok gyártásához, csak a robotok dolgoznak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online kormányinfón számoltak be a részletekről. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Hétfőn kezdődik a tanárok koronavírus-tesztelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20201119_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975c6ef-3f42-4e83-9b45-e89b7827f566","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 19. 09:17","title":"92 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek távol tartani.","shortLead":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek...","id":"20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b71cc-19cd-4d57-a1fd-b9cd517279ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","timestamp":"2020. november. 18. 19:03","title":"Ijesztő robotfarkasok védik a lakosságot egy japán városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leállítja a belső égésű motorok fejlesztését a PSA, a szentgotthárdi Opel-gyár tulajdonosa.","shortLead":"Leállítja a belső égésű motorok fejlesztését a PSA, a szentgotthárdi Opel-gyár tulajdonosa.","id":"20201119_Tobbszazezer_benzinmotort_gyart_Szentgotthard_de_ennek_nemsokara_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e964659-fc42-46c8-9d42-24d548cc4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Tobbszazezer_benzinmotort_gyart_Szentgotthard_de_ennek_nemsokara_vege","timestamp":"2020. november. 19. 17:05","title":"Több százezer benzinmotort gyárt Szentgotthárd, de ennek nemsokára vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]