[{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","shortLead":"Csak az építőipari cégek optimisták, de még ez is messze van a járvány előtti derűlátástól.","id":"20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa850faa-3ff6-43ad-ad89-6b84de83c8b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_GKI_dramai_modon_romlottak_novemberben_a_cegek_kilatasai","timestamp":"2020. november. 23. 06:05","title":"GKI: Drámai módon romlottak novemberben a cégek kilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa eldől, a nálunk is népszerű bestsellerszerző az Édes a Bosszú Részvénytársaság című új regényében forradalmian új üzleti modellt mutat be.","shortLead":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa...","id":"202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58592b-b758-4f98-9e44-e6125599c898","keywords":null,"link":"/360/202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","timestamp":"2020. november. 22. 16:00","title":"Jonas Jonasson: \"A bosszú sokszor az első lépés a háborúhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","shortLead":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","id":"20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd729e-cdd6-4559-b9d2-8f18ae21ad20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","timestamp":"2020. november. 23. 16:45","title":"Elmagyarázta az útépítő, miért van rendben a Facebookon terjedő kép a furcsa aszfaltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl...","id":"20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb1872-cbca-44a2-aed8-8c2d8a21a5da","keywords":null,"link":"/360/20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","timestamp":"2020. november. 23. 08:00","title":"Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belül olthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő amerikai külügyminiszter.","shortLead":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő...","id":"20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9c4ea-bcce-404b-9210-0daf4d5cbe07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","timestamp":"2020. november. 23. 05:44","title":"Egyre valószínűbb, hogy a félig magyar Anthony Blinken lesz az USA új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","shortLead":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","id":"20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b623d-739d-4f18-8bce-a1fb3d930792","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. november. 22. 12:45","title":"Egyre többen fúlnak vízbe a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár kétharmad áron meg lehet venni a Dorottya Diamond Palace hátra maradt értékeit, beleértve 137 ékszert.","shortLead":"Akár kétharmad áron meg lehet venni a Dorottya Diamond Palace hátra maradt értékeit, beleértve 137 ékszert.","id":"20201122_Akcios_aron_kinaljak_az_ekszereket_Vajna_Timea_bedolt_gyemanterdekeltsegebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9c4d0-b270-4d01-a30c-e70af38bd566","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Akcios_aron_kinaljak_az_ekszereket_Vajna_Timea_bedolt_gyemanterdekeltsegebol","timestamp":"2020. november. 22. 12:10","title":"Akciós áron kínálják az ékszereket Vajna Tímea bedőlt gyémántérdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje lemondott.","shortLead":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje...","id":"202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9204226-38aa-41ad-89e4-c9e2c31e6d7d","keywords":null,"link":"/360/202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","timestamp":"2020. november. 22. 13:30","title":"Történelmet írt Erdogan veje, de csak azzal, hogy az Instagramon mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]