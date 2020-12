Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","shortLead":"A kutatás során azt vizsgálják majd, hatékonyan kombinálható-e az oxfordi és az orosz koronavírus-vakcina.","id":"20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299783c1-9713-490c-a828-51fe350620a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_jarvany_covid19_astrazeneca_szputnyikv_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 11. 14:38","title":"A Szputnyik V fejlesztőivel kezd közös kutatásba az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár Péter. A homoszexualitását nyíltan vállaló politikus Bihari Ádámnak elárulja, hogy szeretne-e családot, és azt is, hogy miért nem ért egyet a melegmozgalmakkal. Emellett szóba került a közös lista és a miniszterelnök-jelöltek kérdése is. ","shortLead":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár...","id":"20201211_Ungar_Peter_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0384a5-fcce-48a1-92f7-c4ba14e3389b","keywords":null,"link":"/360/20201211_Ungar_Peter_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:00","title":"Ungár Péter: Ne csináljunk buziügyet a Szájer-botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9eea47-332e-4fdf-a17a-adf0458b1db9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron bemutatott Canon EOS R5 képes 8K-s videofelvételeket készíteni, egyhuzamban azonban csak 20 percig, mert a kamera 82 Celsius-fokra melegszik. Egy youtuber szaki ezért vízhűtést fabrikált hozzá.","shortLead":"A nyáron bemutatott Canon EOS R5 képes 8K-s videofelvételeket készíteni, egyhuzamban azonban csak 20 percig, mert...","id":"20201211_canon_eos_r5_fenykepezogep_vizhutes_8k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9eea47-332e-4fdf-a17a-adf0458b1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1cd1ed-a298-4642-9fd9-d2e7a8873f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_canon_eos_r5_fenykepezogep_vizhutes_8k_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:03","title":"Egy fotós házilag vízhűtést épített a Canon 1,7 milliós csúcsgépébe, az EOS R5-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet megálmodó színész/aktivista szerint érdemes szenteli egy percet annak is, hogy mennyire menő, hogy még élünk, van hová haza mennünk és van mit ennünk. Ezért is segít azoknak, akiknek ez nem adatott meg. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet...","id":"20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d67-5a1b-4261-8b46-2c9e15977dd7","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","timestamp":"2020. december. 12. 12:00","title":"Molnár Áron: Mennyire menő, hogy még élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","shortLead":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","id":"20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ebd19a-c41a-492c-ab00-21b4c5207908","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","timestamp":"2020. december. 11. 16:42","title":"Menczer Tamás szerint az MSZP kérésére kapott diplomata-útlevelet a cigicsempész politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete megakadályozta, hogy a tervek szerint köszönjön el.","shortLead":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete...","id":"20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e75db7-c2d0-41be-ab69-acda4f9b1207","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","timestamp":"2020. december. 11. 11:16","title":"Három gyereke által díszített sisakot viselt volna utolsó F1-es futamán Romain Grosjean","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","shortLead":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","id":"20201211_Europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c84604-b6ab-4514-921c-d67e4b99bc1c","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Europa_liga","timestamp":"2020. december. 11. 05:55","title":"Egy magyar érdekeltségű csapat maradt az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]