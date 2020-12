Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő, aki eljátszotta, hogy megkapja az oltást.","shortLead":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő...","id":"20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a12687-278c-4a8c-ba0f-586f080ab828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","timestamp":"2020. december. 11. 08:33","title":"Betalálták a konteóhívők a 90 éves brit nőt, aki elsőként kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Érezte már, milyen jó lenne kapni néhány extra órát egy nap? Elképzelhető, hogy az e-mailezési szokásaival van a gond.","shortLead":"Érezte már, milyen jó lenne kapni néhány extra órát egy nap? Elképzelhető, hogy az e-mailezési szokásaival van a gond.","id":"20201211_Hogyan_emailezzuk_okosan_es_hatekonyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b4880e-2705-441c-b48b-c673894c568a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201211_Hogyan_emailezzuk_okosan_es_hatekonyan","timestamp":"2020. december. 11. 19:12","title":"Hogyan e-mailezzük okosan és hatékonyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a KSH a részletes adatokat, hogyan térhetett vissza a magyar ipar októberre már a járvány előtti szint fölé.","shortLead":"Közzétette a KSH a részletes adatokat, hogyan térhetett vissza a magyar ipar októberre már a járvány előtti szint fölé.","id":"20201211_ipar_ksh_gyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b63a0b9-79ae-41dd-9537-cd856ed99f87","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_ipar_ksh_gyarak","timestamp":"2020. december. 11. 10:03","title":"Gyorsan újraindították a munkát a gyárakban, visszahúzták a magyar ipart a válság előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára Olaszországtól Ausztráliáig vannak üzletfeleik. Az ötlet, amelyre a céget alapították, Japánból származik, a know-how magyar.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára...","id":"20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1bca-e9a1-4fd0-b71f-f96f4c412361","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 17:30","title":"Egy magyar családi cég, amelynek tripla bevételt hozhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai értelemben vett Orbán család, de esetenként a vér szerinti kapcsolatok legbelsőbb köreit is érintette.","shortLead":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai...","id":"202050_orban_es_szajer_kotelekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51afec-d1be-4cb8-a174-e32b86752f34","keywords":null,"link":"/360/202050_orban_es_szajer_kotelekben","timestamp":"2020. december. 10. 11:00","title":"Több mint harcostárs: sok ponton összefonódik Orbán és Szájer kapcsolati hálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti kerületben lehet rendelni, akár már ezer forint értékben is.","shortLead":"Alapvető élelmiszereket szállítanak ki saját raktáraikból reggel 8 és este 11 között. Első körben tíz budapesti...","id":"20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8c5d99-3f5b-4093-955b-64050846575c","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_netpincer_bevasarlas_hazhozszallitas_gyorskereskedelem_alapveto_elelmiszerek","timestamp":"2020. december. 10. 12:26","title":"Azonnali házhozszállítással indít bevásárlási szolgáltatást a Netpincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárható ki az Állami Számvevőszék szerint, hogy a Váradi András Alapítvány – a törvényben előírtakat megsértve – tiltott módon fogadott el támogatást, valamint a költségvetési támogatást nem megengedett célra használta fel.","shortLead":"Nem zárható ki az Állami Számvevőszék szerint, hogy a Váradi András Alapítvány – a törvényben előírtakat megsértve –...","id":"20201210_asz_vizsgalat_varadi_andras_alapitvany_egyutt_partalapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5cf102-d4ea-4ace-856b-055a975f1122","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_asz_vizsgalat_varadi_andras_alapitvany_egyutt_partalapitvany","timestamp":"2020. december. 10. 13:42","title":"Több gondot is talált az egyik ellenzéki párt alapítványánál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]