Éveken át fényezte, startup varázslónak, digitális ragadozónak nevezte a sajtó Alberto Genovese dúsgazdag olasz internetes vállalkozót, akit most azzal gyanúsít a rendőrség, hogy egy kokainpartin ájulásig bedrogozott és vagy 20 órán át fogva tartott egy fiatal nőt, ráadásul vélhetően már nem először csinálta.

A nápolyi születésű, ma 43 éves Genovese már 20 éve Milánóban él. Az egyetem elvégzése után a McKinsey tanácsadó cégnél kezdett dolgozni, majd 2007-ben megalapította a biztosítási árösszehasonlító oldalát, amely ma Facile.it néven fut, és amelybe Silvio Berlusconi is beszállt. A céget Genovese 2014-ben 100 millió euróért adta el a londoni székhelyű Oakley Capitalnak. Ezután hozta létre Prima Assicurazioni néven a gépjármű cascót értékesítő cégét, amelybe 2018-ban a Goldman Sachs és a Blackstone 100 millió eurót tett. 2019-ben a használtautó-adásvételi oldalát, a Brumbrum.it-t alapította meg, de futtat hoszteszközvetítő és egyéb szájtokat is.

A férfi az olasz gazdasági sajtó ünnepelt sztárja lett, rendszeresen kérdezgették a hitvallásáról, a megannyi szerteágazó kezdeményezéséről, ismert előadója a digitális gazdaságról szóló konferenciáknak. A fáradhatatlanság mögött felsejlő súlyos kokainfüggőségről nem beszélt az interjúkban és előadásokban, arra csak most hivatkozik, amikor szembesítették azzal, hogy mit tett október 10-én éjszaka.

Genovese 2012-ben egy vállalkozói konferencián, állítása szerint ekkor még nem volt drogfüggő

Aznap este komoly házibulit tartott Genovese. A vállalkozó penthouse lakása Milánóban, egy belvárosi háztömb hatodik emeletén van, ő maga csak Terrazza Sentimento névvel illette. A több mint kétszáz négyzetméteres, több szintes lakás teraszán medence is található, onnan pedig kilátás nyílik a milánói dómra.

A Terrazza Sentimentóban már évek óta rendszeresek voltak a hangos partik, Genovese ezekkel egyre inkább a szomszédai idegeire ment, azok rendszeresen ki is hívták rá a rendőröket a csendháborítás miatt. Volt, hogy a partira érkezőket már a társasház bejáratánál kidobóemberek szűrték meg, sőt abszurd módon a ház lakói is a biztonságiakon keresztül juthattak fel otthonukba. A partik képei általában fel-felbukkantak a résztvevők által kirakott Instagram-sztorikban is. Az október 10-i estén történtek fotói azonban nem kerülhettek fel a közésségi médiára, mivel a vendégektől az érkezéskor egy kidobóember elkérte a mobiltelefonjukat. A buli délután elkezdődött és másnap hajnalig tartott, a fülsiketítő zene miatt kétszer hívták ki a szomszédok a rendőröket, akik lehalkíttatták a zenét, majd távoztak.

Este fél kilenc körül érkezett meg oda két fiatal nő, egyikük a későbbi áldozat. A sajtóhírekből nem derül ki világosan, hogy ki hívta meg őket, de az rajzolódik ki, hogy a későbbi áldozat ismerte Genovese barátját, Daniele Lealit. A sértett egyik ügyvédje azt mondta, a nőt már két korábbi bulira is meghívták, amelyek teljesen normális partinak tűntek, amelyek vonzerejét celebek, tévés séf, ismert dj erősítette. És mint kiderült, rengeteg kokain, amit a házigazda bocsátott vendégei rendelkezésére. Mindenesetre a középiskolát nemrég befejező 18 éves nő és ügyvédje állítja, a nőt nem pénzért, escortként hívták a buliba, és nem is volt soha prostituált.

A nő később azt mondta, hogy az este elején még csak beszélgetett, táncolt a többiekkel. A terem közepén kokainnal csíkozott tálcák voltak kihelyezve a vendégek számára, illetve volt egy másik, 2CB nevű kábítószer is. Alkalmanként ő is fogyasztott belőle, vallotta a nő, és addig magánál is volt. Aztán a házigazda fél 11-kor az apartman privát részlegére invitálta a nőt, az ajtó elé még egy testőrt is állított, neki kellett gondoskodnia róla, hogy senki ne zavarja meg azt, ami bent folyik. A rendőrség által kihallgatott, korábbi bulikon résztvevő tanúk elmondása alapján Genovese általában kiválasztott egy nőt a vendégek közül, akit azzal az ürüggyel hívott félre, hogy a szeparéban kipróbálhatnának egy még jobb kábítószert.

Az áldozat azt mondta, szinte biztos benne, hogy a férfi a hálóban kokain helyett valami más drogot adott neki, ami teljesen kiütötte. Onnantól kezdve másnap délután fél ötig teljesen összefolynak a dolgok, csak nyomokban emlékszik arra, hogy csuklója, bokája meg van bilincselve, illetve a felkarja is hozzá volt kötözve a felsőtestéhez.

A nyomozók szerint a drog hatása alatt szinte már csak rongybabaként viselkedő 18 éves lányt a bekokainozott Genovese a zárt ajtók mögött sorozatosan megerőszakolta és bántalmazta.

A dúsgazdag vállalkozó videókamerát szerelt fel a hálószobájában, amelynek felvételeit megkísérelte letörölni, mielőtt a rendőrség lefoglalta volna. A nyomozóknak azonban sikerült visszanyerniük a felvételeket, amelynek jelenetei a Repubblica cikke szerint összhangban álltak az áldozat által elmondottakkal. A rendőrség az elmúlt hat hónap több száz órányi videófelvételét elemzi most, és azt vizsgálják, azok alapján történt-e további nemi erőszak a házban.

Az áldozat elmondta, másnap délután fél ötkor ébredt a férfi mellett, a lepedő pedig csupa vér volt. Miután a telefonját visszakapta, szólt egy barátnőjének, hogy veszélyben van. Csak este fél tízkor, félmeztelenül, fél pár cipőben sikerült megszöknie a lakásból, lent már várta kér barátja, leintettek egy rendőrautót, amely bevitte a kórházba. Az egész testét sérülések borították, gyógyulására az orvosok legalább 25 napot adtak. Az olasz sajtóhírekben az is szerepel, hogy Genovese, amint konstatálta, hogy a nő elmenekült a lakásból, az ablakon keresztül megvetően egy százeurós bankjegyet dobott ki utána.

A megerőszakolt fiatal nő nem állt arccal a nyilvánosság elé, egy elküldött hangüzenetben azonban megszólalt a Canale 5 csatorna Barbara D’Urso vezette műsorában. Azt mondta, halálfélelme volt, sosem gondolta, hogy ezek a teraszos partik veszélyt hordoznának magukban. Az is sokként érte, mondta, hogy rengetegen őt hibáztatják a történtekért, az így kapott támadások egy újabb erőszakkal érnek fel.

Az ügy áldozata tehát nem, a Genovese hálószobája elé állított testőr, bizonyos Simone Bonino azonban a híradó kamerák elé állt, és a médiát végig haknizva mindenütt elmondta, hogy annyira hangos volt a zene, hogy ő semmit nem hallott abból, ami odabent történt, egyébként úgy tudta, hogy nagyobb értékeket őriznek odabent, ezért van szükség arra, hogy az ajtó előtt álljon. A kérdésre, hogy akkor miért nem zárták egyszerűen kulcsra az ajtót, azzal védekezett, hogy ez volt a megbízó igénye. Azt is állította, számára is sokkoló volt megtudni, hogy valójában mi történt odabent. A férfi elismerte, hogy ő állta útját a megerőszakolt lány barátnőjének, amikor az aggódva kereste a lányt, és ő tanácsolta azt is a barátnőnek, hogy hívja a lányt telefonon. De állítja, mivel ő nem a bejáratnál dolgozott, nem volt tudomása arról, hogy a mobiltelefonokat már ott mindenkinek le kellett adnia.

Genovese testőre nyilatkozik

Genovesét a nő feljelentését követő napokban figyelni kezdte a rendőrség és kiderült róla, hogy útlevelet igényelt, egy lehallgatott telefonbeszélgetés során pedig azt mondta anyjának, hogy Amszterdamba készül, onnan pedig Dél-Amerikába akar utazni. Ezt megelőzendő a vállalkozót november 7-án őrizetbe vették szexuális erőszak, személyes szabadság megsértése és súlyos bántalmazás gyanújával. Pár napra rá az ügyben érintett barátja, Daniele Leali, aki a sajtóhírek szerint a harmincfős parti szervezésével foglalkozott, Bali szigetére utazott (állítja, hogy csak munkaügyben, ahogyan évek óta novemberben mindig), és azóta onnan nyilatkozik az olasz sajtónak, tagadva, hogy ő szállítaná a drogot Genovese partijaira.

Genovesét elfogásakor négy órán át hallgatták ki a nyomozók, és ő látszólag nem volt tudatában annak, amit tett. “Ha megtettem, akkor annak a kábítószer az oka” - védekezett a rendőrségen a Repubblica szerint. Bírósági meghallgatásán pedig arról beszélt, hogy “nem volt szép, amit tettem, ha megtettem”, és arra hivatkozott, hogy már négy éve kokainfüggő, képtelen kontrollálni már magát, kezelésre van szüksége.

A milánói nyomozó ügyész, Tommaso Perna másképpen fogalmazott: azzal indokolta Genovese előzetes letartóztatását, hogy a férfi rendkívül antiszociális és megveti az emberi élet értékét, főleg a nőkét. Veszélyes személyiség, aki képtelen kontrollálni a saját ösztöneit és szexuális agresszióját.

A nyomozó ügyészek most további tanúkat hallgatnak meg, az erőszak és fogvatartás igazolása mellett az után is nyomoznak, hogy volt-e valamilyen rendszer, amely révén beszervezték a lányokat a partira, és azt is, hogy ki szállított oda annyi a drogot.

Egy újabb, 23 éves nő már jelentkezett náluk, aki azt állítja, hogy júliusban Genovese ibizai házában - amelyet Villa Lolitaként emlegetnek - szenvedett el hasonló erőszakot, sőt itt a férfi barátnője is jelen volt. A nő elmondása alapján olyan szert adhatott neki a férfi, ami teljesen kiütötte, rosszul volt, egy szobába kísérték, ezután filmszakadás, majd ébredéskor emlékezetkiesés és alapos gyanú - elszakadt ruha, sajgó testrészek, véraláfutások -, hogy megerőszakolták.

Egy harmadik nő pedig azt mesélte el, hogy egy ibizai házibulin hogyan vált veszélyesen agresszívvé az egyre jobban bedrogozott milliomos, aki, mikor konstatálta, hogy a nő telefonon felhívta a barátját segítségért, egyszerűen kituszkolta őt a lakásból, anélkül, hogy a személyes tárgyait magához vehette volna. "Nem volt bátorságom feljelentést tenni, mert nem sikerült véghezvinnie az erőszakot. De tudom, hogy fontos megtennem. Mindenkinek azt javaslom, hogy tegyen feljelentést, mert ilyen embereknek nem szabadna létezniük" - mondta a nő a Raidue csatorna Ore 14 című műsorának.

A rendőrök számára már az is világossá vált a tanúvallomások alapján, hogy Genovese ez elmúlt több mint két éve százával készítette a felvételeket az ágyában megforduló fiatal nőkről. Sőt ezekkel a kapcsolatokkal mint trófeákkal hencegett el utána a barátainak, csetcsoportokban küldve körbe a felvételeket. Mintha csak focikártyákat cserélgetnének - mondta erről a Corriere egyik újságírója. A lefoglalt telefonokon és tableteken is 400 gigabájtnyi kép- és filmanyag van, köztük az is, amit október 10-én készített a férfi az ágyában fekvő magatehetetlen nőről.

Az elmúlt napokban nyomozás indult Genovese barátnője - vagy egyes megállapítások szerint exbarátnője -, a 25 éves Sarah B. ellen is, szexuális erőszak és drogkereskedelem miatt. Az ő szerepét az ibizai eset miatt vizsgálják, az október 10-i házibulin nem volt jelen.