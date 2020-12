Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt mondták, az Apple-höz kellene fordulnia. Ekkor lepődött meg igazán.","shortLead":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt...","id":"20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c83d76-e727-45ed-aa3c-d8f8f16d2e8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. december. 14. 18:03","title":"Azt hitte, játékpénz: 4,6 milliió forintnyi dollárt költött egy 6 éves fiú a Sonic Forces-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is. ","shortLead":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek...","id":"20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682442c-4c04-4c6e-a7be-e5c192a282bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"„A vállalhatatlan bizonytalanság miatt felálltam” – sorban távoztak a kulturális szakemberek Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz kiemelkedő szezon a kereskedők számár. A tömött sorokat a legtöbben online szolgáltatásokkal szeretnék elkerülni.","shortLead":"Sokkal kevesebbet járunk az üzletekbe, olyankor viszont általában többet vásárolunk. Az idei valószínűleg nem lesz...","id":"20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0302563f-6e07-4c44-960c-e8ec4fe840f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a7d66-aef0-42c6-b257-d569880a4c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_A_kereskedok_halovany_karacsonyi_szezonra_keszulnek","timestamp":"2020. december. 13. 08:41","title":"A kereskedők halovány karácsonyi szezonra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","shortLead":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","id":"20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf11777-4ade-4171-9fdd-dbf33437ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","timestamp":"2020. december. 13. 06:41","title":"92 millió forintért árulják ezt a szuperritka 38 éves Alpina BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője Vajna Tímea maradt.","shortLead":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője...","id":"20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a954e-e8c0-4b91-9317-45f996043ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","timestamp":"2020. december. 14. 14:07","title":"A Vajna-birodalom maradéka lenyelte Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű motorját. Budapesten autóztunk a 460 kilométeres hatótávval kecsegtető újdonsággal.","shortLead":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű...","id":"20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7546441-af6f-42f1-b670-f8ff3434589e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. december. 13. 17:00","title":"Feszültségkeltés Budapesten: kipróbáltuk az első kínai elektromos BMW-t, az iX3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","shortLead":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","id":"20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2f393-6a5a-4cfc-846d-60d0d69b0b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 16:23","title":"Keszthely polgármestere koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","shortLead":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3a001-273e-48f3-847e-9c51304c297d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 13. 08:17","title":"Ma hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát, három kerületben lesz lezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]