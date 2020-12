Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot...","id":"202051_julius_1_a_potyautastorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a324c-eb81-4f98-b5c3-29132a834b36","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_1_a_potyautastorveny","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"A potyautastörvénytől a potyautas oligarchákig – 2020 Magyarország, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","shortLead":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c3ef00-4e22-441c-9baa-2e83d66e542d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","timestamp":"2020. december. 29. 15:35","title":"Épp a földrengésről tudósított a horvát riporter, amikor jött egy erős utórengés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ha nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember? Egy fesztiválszervező, egy színház, egy mozi, egy légitársaság szelektálhat-e az emberek között az alapján, hogy be vannak-e oltva vagy sem? Ezeket a kérdéseket beszéltük végig Zeller Judittal, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt-szakértővel. ","shortLead":"Ha nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember...","id":"20201229_tasz_koronavirus_vedoltas_vakcinautlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce7ab1-a072-44ee-acfb-dcdd41dfa493","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_tasz_koronavirus_vedoltas_vakcinautlevel","timestamp":"2020. december. 29. 06:30","title":"Kötelezővé teheti-e az oltást a kormány, a munkáltató vagy akár egy fesztiválszervező?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","shortLead":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","id":"20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff341b-aa59-4b04-affb-7b39f3c550b8","keywords":null,"link":"/sport/20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","timestamp":"2020. december. 29. 17:43","title":"Húszmillió forintot adományozott beteg gyerekeknek és a Tábitha Háznak a magyar fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet ráadásul hízott az elmúlt években. A magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az unióban.","shortLead":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet...","id":"20201228_haztartas_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2b935-25c8-4417-af06-fb8b408b775d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_haztartas_eurostat","timestamp":"2020. december. 29. 08:10","title":"Alig van olyan uniós ország, ahol rosszabbul élnének a háztartások, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Tökéletes étel- és italpárok az év végére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","shortLead":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","id":"20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116de537-9780-4239-806f-75b63dc6e4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","timestamp":"2020. december. 30. 11:04","title":"Áder János felajánlotta Magyarország segítségét Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]