Újra Lionel Messiről szól a nemzetközi futball: a hétvégén kiszivárgott a világ egyik legjobb focistájának 2017-ben aláírt szerződése, ami szerint a különböző prémiumokkal együtt 555 millió euróba került az FC Barcelonának az, hogy továbbra is őket erősítse a csatár. Ebből az összegből még adók levonása után is megmarad 297 millió euró, tehát úgy 105 milliárd forint, ami még akkor is nagyon sok pénz, ha például felelevenítjük, hogy a budapesti Puskás Aréna 190 milliárd forintba került.

Az összegben ráadásul még nincsenek benne a Messihez köthető reklámbevételek, a szerződés alapján ezeknek a 80 százaléka vándorol a 33 éves sportolóhoz, ráadásul akkor is jár neki a "hűségbónusz", ha mégis eligazol valahova.

Összességében ilyen szerződés még nem köttetett a sportban, pedig az Egyesült Államok profi ligáiban azért lehet találni pénzszórásra példát: a spotrac.com szerint a négy év alatt 555 millió euró minden idők legmagasabb sportfizetése, előzi a világ legjobban fizetett amerikai sportolóinak, az NBA-ben kosarazó LeBron James, vagy az NFL-irányító Tom Brady sportból befolyó jövedelmét is.

LeBron James © AFP / Getty Images North America / Jonathan Daniel

Az említett játékosok klubjai és a Barcelona között viszont van egy alapvető különbség: a két amerikai csapat nem tántorog épp a csőd szélén, miközben a Barcelonáról épp kiderült, hogy már a koronavírus miatt kieső bevételek előtt is komoly pénzügyi problémái voltak. Az El Confidentialban megjelent cikk szerint a katalán focicsapatnak többek között a Goldman Sachs, az Allianz, és a Prudential nevű amerikai befektető cég felé már törlesztenie kellett volna a 200 millió eurós tartozását, de halasztást kér. Ennél viszont nagyobb, nagyjából 900 millió eurós adósságot halmozott fel a klub.

A tartozás 2019 és 2020 nyara között nőtt duplájára, de fontos kiemelni, előtte is mindent megtettek azért, hogy problémáik legyenek: nagyon sok és nagyon drága játékosokat igazoltak, miközben valószínűleg nem engedhették volna meg maguknak. Erre persze adhatna megoldást az is, ha eladják a játékosokat, de ők az érkezésük után egytől egyig be is sültek.

Tankönyvi példája ennek a brazil Philippe Coutinho, akit a Liverpooltól hoztak el 135 millió fontért (kb. 150 ezer euró), jelenleg ennek az összegnek a harmadát éri a piacon, és a jelenlegi állás szerint vissza is mehet Liverpoolba úgy, hogy a távozása óta BL-t és bajnokságot nyerő angol csapat csak profitált ezen az üzleten is. De érdemes megemlíteni a francia Antoine Griezmannt is, aki élete legjobb szezonjai után igazolt Barcelonába 120 millió eurós átigazolási díj fejében, hogy azóta is csak szenvedjen ott.

Lionel Messi és Antoine Greizmann © AFP / GABRIEL BOUYS

Ha innen nézzük, Lionel Messi hihetetlen szerződése jó áron is volt: szinte egyedüliként tartja évek óta felszínen a Barcelonát, aminek a taktikája Pep Guardiola tiki-takájához képest odáig silányult, hogy “valahogy oda kell adni a labdát Messinek”. A szerződés aláírása óta 143 gólt és 57 gólpasszt adott. Ez Bajnokok Ligája-győzelemre nem, de két bajnoki címre és egy kupagyőzelemre elég volt.

A Bajnokok Ligája azért fontos, mert ha csak egyszer is sikerül a csúcsra érni, akkor szerencsés esetben 50-60 millió euróval is befolyt volna. De a nemzetközi sorozat nem is csak emiatt maradandó nyom, hanem azért, mert a 2020-as Bayern München ellen 8-2-re elvesztett negyeddöntő után vált nyilvánvalóvá mindenki számára, mennyire elrontották az elmúlt éveket a katalánok.

Messi távozni is akart a klubtól, de egy eltérő értelmezést kihasználva nem engedték. A szerződés egy záradéka szerint ha úgy dönt, júniusban kivásárlási ár nélkül leléphetett volna, mivel azonban a koronavírus miatt az előző futballszezont május helyett augusztusban fejezték be a csapatok, Messi úgy gondolta, a június végi határidő valójában a bajnokság lezárását követő hónapot jelenti, vagyis szabadon távozhat. Az azóta már lemondott Josep Maria Bartomeu elnök egész mást gondolt, és kilátásba helyezte a pert is. A játékos saját bevallása szerint nem akart bíróságra járni a neki tizenéves kora óta mindent megadott nevelőegyesület ellen, ezért inkább elállt a tervétől.

Lionel Messi és Josep Maria Bartomeu © AFP / Lluis Gene

A hírek szerint ennek a 555 millió eurónak Messi már ki is szedte a nagy részét mostanra, úgyhogy nem bukott volna sokat, ha lelép. A szerződése 2021 nyaráig szól, utána valóban ingyen elhagyhatja a katalánokat, tehát átigazolási díjat már nem fognak belőle látni, ha a váltás mellett dönt.

Messi brutális szerződésének nyilvánosságra hozatala valóban sporttörténelmi esemény, de nem feltétlenül az összeg nagysága miatt: a játékosnak akkora marketingértéke van, hogy valószínűleg a sokszorosát vissza tudja hozni. Ennek alátámasztásához elég csak megnézni, hány Messi-mez fogy Barcelonában meccsnapokon a kifejezetten emiatt a városba utazó turisták miatt. Az is jól néz ki leírva, hogy csődközelben van a világ leggazdagabb futballklubja, de szinte elképzelhetetlen, hogy a 2020-ban 715,1 milliós bevétellel záró egyesület ne tudná rendezni ügyeit.

Inkább az a történelem, ahogy Messi szerződése kampánytéma lett.

A klubnál ugyanis elnökválasztás lesz februárban (január végén tartották volna, de a járványhelyzet miatt elhalasztották), és mivel az FC Barcelona elnökének lenni komoly hatalmat jelent, a felsőligás politikára jellemző eszközök is elkezdtek megjelenni. Egy időben csak óriási ígéreteket jelentett ez, de most már elindult a lejárató kampány, aminek részeként el kell adni történetként, hogy a kapzsi hogy Lionel Messi viszi csődbe a Barcelonát.

Annyira nem is nehéz, hiszen a focista korábban is lehajolt minden elérhető fillérért, 2017-ben 21 hónap börtönre ítélték adócsalásért. Csak azért nem kellett tényleg leülnie, mert a spanyol törvények szerint a két évnél rövidebb büntetéseket felfüggesztik, ha büntetlen előéletű az elkövető. Az már ekkor sem volt egyértelmű, mennyire van képben minden pénzügyével a focista: az esetek nagy részében ezekről inkább a menedzserek és a család szokott gondoskodni, azt még a legnagyobb ellendrukkolók sem tudták elképzelni, hogy maga a sportoló képben lenne amúgy is végtelennek tűnő fizetése útjával.

© AFP / Pau Barrena

A kampány központi témája Messi sorsa: kilencen indultak (Joan Laporta, Victor Font, Emili Rousaud, Toni Freixa, Jordi Farre, Augusti Benedito, Xavi Vilajona, Lluis Fernadez, Pere Riera), a versenyről pedig sokat mond, hogy Rousaud már meg is gondolta magát, a választási kampányt pedig piszkos háborúnak nevezte, amiben nem akar részt venni. Azt nyilvánvalóan egyik jelölt sem meri kimondani, hogy meg akar szabadulni a hatszoros aranylabdástól, de szerződésének bemutatása kellemetlen lehet az egyszer már elnökké választott Laportának, akinek az egyik kulcsüzenete, hogy meg kell tartani mindenáron, és lehetőleg vissza kell hozni Barcelonába a szintén aranyáron dolgozó Pep Guardiolát is edzőként.

A klub közleményben jelezte, kiáll Messi mellett és elítéli a szerződésének részleteinek nyilvánosságra hozatalát, de ez ilyenkor az elvárható minimum. Bárki is hozta nyilvánosságra a papírokat, jókor tette: soha ennyire könnyen nem lehetett érvet találni arra, hogy meg kéne szabadulni a játékostól. A nyári-őszi balhéja még a békésnek tűnő lezárással is rontott a szurkolói körökben mindig fontos klubhűségről szóló legendákon, jelenleg tíz ponttal előzi őket a bajnokságban az Atletico Madrid (némi vigaszt nyújthat a kárörvendőknek, hogy legalább a Real Madrid is hasonló gödörben van), Messi ráadásul önmagához képest gyenge teljesítményt nyújt. Igaz, ez 24 tétmeccsen 16 gólt jelent.

© AFP / Josep Lago

A sportoló további sorsába maga a szerződés részleteit nyilvánosságra hozó El Mundo is beleszólhat: Messi bejelentette, beperli az újságot, és azt is belengette, hogy ha folytatódik a részletek kiszivárogtatása, esetleg a családja is szóba kerül, gyorsan bejelenti távozását. Ez utóbbit a fizetésétől függetlenül is többen presszionálják: például a francia PSG, amely évek óta próbálja korlátlan rendelkezésre álló pénze ellenére sikertelenül leigazolni Messit. De házon belül is egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint a klubra elkerülhetetlenül vár az alapokról induló újjáépítés, ennek pedig Messi és a köré épült kultusz komoly gátja.