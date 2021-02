Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem volt megtakarítása.","shortLead":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem...","id":"20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca68baa-816d-43db-ae0f-d96ee750a7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 12:44","title":"A fideszes Halász János drágább Mercedest vett, mint amennyit egész évben megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly című számos nyelvre lefordított könyvének legnagyobb értéke az, hogy ha nem is millióknak, de legalább ezer embernek visszaadta a halálát azzal, hogy rekonstruálta az életüket.","shortLead":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly...","id":"202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2ba44-c83c-46e7-8f0b-77d816c9da45","keywords":null,"link":"/360/202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","timestamp":"2021. február. 01. 12:00","title":"A kötél volt a \"méltó\" halál - Az első auschwitzi női transzport története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül a készülék: mellette volt egy iPhone 12 Pro Max is, hogy kiderüljön, melyik bírja jobban, ha különböző magasságokból leejtik a földre.","shortLead":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül...","id":"20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afea0c79-b760-4189-834a-7ffce8b41284","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","timestamp":"2021. február. 01. 20:03","title":"Videó: ejtésteszten a Samsung Galaxy S21 Ultra és az iPhone 12 Pro Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","shortLead":"Február elejétől lesz pontosabb a keresés.","id":"20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd38c7-f043-48ca-b04c-aaf7c1affc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c28d116-1026-45cd-bd31-ef14e87c057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_arcanum_kereses_bert_optikai_karakterfelismeres","timestamp":"2021. február. 01. 11:03","title":"Még intelligensebb lesz a nagy magyar internetes tudástár, az Arcanum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott a modellváltás kérdésében.","shortLead":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott...","id":"20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f00fc8-893f-4fa7-b64c-5006640fee28","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","timestamp":"2021. január. 31. 15:46","title":"Az SZTE korábbi dékánja szerint utódjának le kell mondania, mert megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász szerint azonban egy későbbi másolatról lehet szó - írja az Urbanlegends.hu.","shortLead":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász...","id":"20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad164a19-5ee3-4f59-a9d7-674fc0d77345","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","timestamp":"2021. február. 01. 19:15","title":"Egy adópolitikát megváltoztató szalvéta legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]