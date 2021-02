Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.","shortLead":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.","id":"20210202_Giuseppe_Conte_kormany_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a75565-0cc4-4302-b4fb-465527c04d40","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Giuseppe_Conte_kormany_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:45","title":"Olasz kormányválság: Egyre kisebb az esélye a harmadik Conte-kabinetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","shortLead":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","id":"20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f7c1bd-40a0-41f7-bcc2-d235f6910512","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","timestamp":"2021. február. 03. 16:24","title":"Ritkítja esti járatait a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","id":"20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff7387-120a-40a3-9972-06ec6a4f4aac","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","timestamp":"2021. február. 02. 09:04","title":"Ma van a napja, hogy a medve megmutassa, jön-e a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","shortLead":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","id":"20210202_embercsempesz_tisza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed948c-7956-43c5-afff-25b332d6d3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_embercsempesz_tisza","timestamp":"2021. február. 02. 12:44","title":"Embercsempészt mentettek ki a jeges Tiszából rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban már lebontottak egy istállót, de a majorságának juhakolja is eltűnt.","shortLead":"Korábban már lebontottak egy istállót, de a majorságának juhakolja is eltűnt.","id":"20210202_Orban_csalad_muemlek_Hatvanpuszta_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1dbcd0-69ed-494d-8801-90c07605719c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210202_Orban_csalad_muemlek_Hatvanpuszta_engedely","timestamp":"2021. február. 02. 18:52","title":"Engedélyt kapott az Orbán család, hogy lerombolja a műemlék épületet a hatvanpusztai birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","shortLead":"A polgármester szerint életveszélyes a helyzet, szükségállapotot hirdettek.","id":"20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe21ba0d-640a-4328-ab4c-5b870e1f4921","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_new_york_hoeses_szuksegallapot","timestamp":"2021. február. 02. 08:09","title":"Felfüggesztették az oltások beadását a hóvihar miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző önerővel, és hogyan törlesszünk vissza tízmilliókat pár hónap alatt. A kellékek: egy AirBnB-s belvárosi lakás, egy rugalmas bank és egy segítő férj. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző...","id":"20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2467cfd-9403-4017-a6c9-8d3d602a8c64","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","timestamp":"2021. február. 01. 20:26","title":"Varga Juditék 93 milliót törlesztettek tíz hónap alatt a megahitelükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak meghatározására szolgál a Carbomed osztrák startup készüléke, a nemzetközi nevű Breathe ilo (az ilo az I Love rövidítése akar lenni). ","shortLead":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak...","id":"202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c6011-1766-4d4a-a7f6-b091acda9ee0","keywords":null,"link":"/360/202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","timestamp":"2021. február. 02. 10:00","title":"Hőmérőzés helyett egy perc légzés után megmutatja egy kütyü, termékeny nap van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]