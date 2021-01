Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","shortLead":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","id":"20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f7a7d3-6dd6-44d7-b30d-cd01782a3a20","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","timestamp":"2021. január. 21. 07:40","title":"Gy. Németh: Egy hete nem oltanak koronavírusra a fővárosi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2592b916-70e6-4ffb-8ff7-9f987e76f927","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1919-ben egy hónapokon át tartó kísérlet tartotta izgalomban a világ tudósközösségét. A tét Albert Einstein általános relativitáselméletének igazolása volt. Részlet Walter Isaacson Einstein - Az ember a relativitáselmélet mögött című könyvéből.","shortLead":"1919-ben egy hónapokon át tartó kísérlet tartotta izgalomban a világ tudósközösségét. A tét Albert Einstein általános...","id":"20210119_A_napfogyatkozas_ami_eldontotte_Einstein_sorsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2592b916-70e6-4ffb-8ff7-9f987e76f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a29498-b2eb-45e2-8a35-82cf5d0c8bf1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210119_A_napfogyatkozas_ami_eldontotte_Einstein_sorsat","timestamp":"2021. január. 19. 19:14","title":"A napfogyatkozás, ami eldöntötte Einstein sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közös gyártásról is szó lehet, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi az oltóanyag forgalomba hozatalát.","shortLead":"Közös gyártásról is szó lehet, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi az oltóanyag forgalomba hozatalát.","id":"20210121_Merkel_Nemetorszag_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89acfa23-faf9-425e-9a85-b118563877e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_Merkel_Nemetorszag_Szputnyik_V","timestamp":"2021. január. 21. 16:13","title":"Merkel: Németország segíthet a Szputnyik V uniós engedélyeztetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írták, hogy amennyiben a hármas tesztfázisban is megmarad a vakcina kedvező profilja, és az uniós, illetve a hazai szakhatóság is jóváhagyja és engedélyezi, beadatnák maguknak a Sinopharm védőoltását. ","shortLead":"Azt írták, hogy amennyiben a hármas tesztfázisban is megmarad a vakcina kedvező profilja, és az uniós, illetve a hazai...","id":"20210119_pecsi_virologusok_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550229c4-a7d6-48f5-b272-bed385e59604","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_pecsi_virologusok_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 19. 20:58","title":"Összeszedték a pécsi virológusok, mit lehet tudni a kínai vakcináról, amelyből a kormány rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4825029-9ba3-49b3-831e-1befac70f539","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Minél hamarabb feledtetni akarja Donald Trumpot a hivatalba lépő Joe Biden amerikai elnök, aki gyors változást hozó rendeletekkel indított, s a válságkezelést és a demokraták céljait ötvöző költségvetési csomaggal igyekszik kezelni a járványt és a gazdaság bajait.","shortLead":"Minél hamarabb feledtetni akarja Donald Trumpot a hivatalba lépő Joe Biden amerikai elnök, aki gyors változást hozó...","id":"202103__biden_beindul__rendeletek_sora__hatarozott_kormanyzas__villamrajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4825029-9ba3-49b3-831e-1befac70f539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf14c3-9f43-4e9b-8d51-f8a04d186daf","keywords":null,"link":"/360/202103__biden_beindul__rendeletek_sora__hatarozott_kormanyzas__villamrajt","timestamp":"2021. január. 21. 17:00","title":"Biden megkezdte a leszámolást a Trump-örökséggel, törvényhozási trükköt is bevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami visszakapja a Google-ökoszisztémát.","shortLead":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami...","id":"20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cece9a2-b3a5-4760-b9ef-5f864d687729","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","timestamp":"2021. január. 19. 18:03","title":"Visszatérhet az Android a Honor új telefonjaira, a Google-appokat is megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]