[{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász művészeti tevékenységével kapcsolatos a rendőri intézkedés, ami még délután fél 2-kor is zajlott. Néhány hete a HVG portréinterjút készített a rendezővel.","shortLead":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. február. 05. 14:15","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","shortLead":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","id":"20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd859c2-278d-4e8d-94b9-c30bc4ae01f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","timestamp":"2021. február. 06. 14:45","title":"Hivatalosan is Mészáros Lőrinc közelébe került a salgótarjáni fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annalisa Malara szerint soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","shortLead":"Annalisa Malara szerint soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","id":"20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1c85d-7a63-4e62-8c61-f258d4b0659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","timestamp":"2021. február. 07. 12:07","title":"Az első európai covidos beteget azonosító orvos: Mindennap a betegségtől való félelemmel indulok munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem a hatalom beavatkozása folytán, hanem éppen annak ellenére vitte sokra.","shortLead":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem...","id":"20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9603d176-457e-4bef-90eb-5046629512ae","keywords":null,"link":"/360/20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","timestamp":"2021. február. 06. 09:00","title":"Deutsche Welle: A magyar futballban csak az számít, ki kit ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3601 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 3601 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210206_1561_uj_fertozott_van_96_ujabb_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ea491-2162-4cf5-a330-355d71b79ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_1561_uj_fertozott_van_96_ujabb_halott","timestamp":"2021. február. 06. 09:42","title":"Koronavírus: 1561 új fertőzött van, 96 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia – milyen név illene hozzá a legjobban?","shortLead":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia...","id":"20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6108a-1379-446e-b897-09aa2e1744fb","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","timestamp":"2021. február. 05. 16:05","title":"Egyre cukibbak az Állatkert óriásvidra-kölykei, de mi legyen a nevük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]