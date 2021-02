Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt a Microsoft Windows divíziójának elnöke, és mint ilyen, a Windows, az Explorer és az online szolgáltatások fejlesztéséért felelős szakember.","shortLead":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt...","id":"20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01162a9-bfcb-44b5-9c17-5eecdf9df063","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Kitálal az egykori Windows-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"A miniszterelnök ki tudja hanyadik alkalommal mondja be kormányzása legálságosabb kifejezését, veszi elő a néphülyítés intézményesítésének legpofátlanabb eszközét: a nemzeti konzultációt. Olyan helyzetben, mint a mostani, felelős vezető nem áll elő ilyen mákonnyal. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök ki tudja hanyadik alkalommal mondja be kormányzása legálságosabb kifejezését, veszi elő a néphülyítés...","id":"20210205_Nagy_Ivan_Zsolt_Orban_makonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180d2a88-9195-4ab9-beb0-1cb706a8aec4","keywords":null,"link":"/360/20210205_Nagy_Ivan_Zsolt_Orban_makonya","timestamp":"2021. február. 05. 17:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Orbán mákonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","shortLead":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","id":"20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb248fa-5639-464a-b38e-288c37533d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 13:39","title":"Operatív törzs: A 60 éven aluli, krónikus betegeket oltják be az érkező AstraZeneca-vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","shortLead":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","id":"20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd7104-4d21-45f4-bcaa-c54c8baa7f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","timestamp":"2021. február. 06. 15:45","title":"Blikk: elhunyt Szilágyi István özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","shortLead":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","id":"20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73495a78-9596-4a3c-a8ff-32b0d01b93b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","timestamp":"2021. február. 06. 10:12","title":"Egy Ferrari Romával lepte meg magát a Real Madrid kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program alkalmazása most még hasznosabb funkcióval bővült.","shortLead":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program...","id":"20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c38ed-0ea4-4e4c-bbd3-46334cc88829","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","timestamp":"2021. február. 05. 21:11","title":"És önnél milyen a vétel? Már a mobilnet-lefedettség is ellenőrizhető ezzel az alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek megfelelően tálalva - mutat rá Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek...","id":"20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a4ebd-c071-4697-839c-e4d9ba0d8183","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","timestamp":"2021. február. 06. 19:13","title":"Miért nem kellett az embereknek sokáig a gurulós bőrönd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","shortLead":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","id":"20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e57a5c-85c5-4f24-9e76-07a99f52963b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","timestamp":"2021. február. 06. 13:50","title":"Elhunyt Siklósi Örs, az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]