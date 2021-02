Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely nemsokára az U21-es Európa-bajnokság helyszíne is lesz. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely...","id":"20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5827b99-a43b-49d7-a647-885b27b0c489","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","timestamp":"2021. február. 17. 13:52","title":"Az új Bozsik Aréna első meccsét a Honvéd nélkül játsszák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni a korlátozásoknak, mint egy éve Ischglben.","shortLead":"Tirolban terjed a dél-afrikai mutálódott koronavírus, a tartomány vezetői megpróbáltak ugyanúgy ellenállni...","id":"20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3b4cc-79f7-45fd-8d3e-a519b6c062a3","keywords":null,"link":"/360/20210216_Szeretettel_Becsbol_Tirolbol_Virol","timestamp":"2021. február. 16. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Karanténba zárták a \"Virollá\" lett Tirolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg...","id":"20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8263c395-6a5a-4a94-b864-4d2062c13fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","shortLead":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","id":"20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d05ca81-4e1b-41b5-a357-88ee92f7665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","timestamp":"2021. február. 16. 16:15","title":"Rabosították a budakeszi iskolához zebrát festő momentumos képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","shortLead":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","id":"20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf26e78-d38a-4ea4-8386-1bc53b965d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","timestamp":"2021. február. 16. 05:38","title":"Befagytak a gázvezetékek, fél Magyarországnyi ember maradt áram nélkül Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]