[{"available":true,"c_guid":"5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi ítéletidőt a kormány gerjeszti, de a főkolompos igazából Bill Gates.","shortLead":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi...","id":"20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3def23-345e-4ab3-a9cd-286d16444e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","timestamp":"2021. február. 23. 13:03","title":"Az összeesküvés-elméletek hívői most azt terjesztik a TikTokon, hogy a texasi hó kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba, amely a felhasználó tudásszintjének megfelelően segíthet az új szavak tanulásában.","shortLead":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba...","id":"20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c2dbe-24b3-42e2-a2fa-ccc325798d0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","timestamp":"2021. február. 22. 08:03","title":"Angolul tanulna? Filmekkel és sorozatokkal tanít szavakat egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél azért nehezebb.","shortLead":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél...","id":"20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eda188-e74c-456d-bf31-29286dc58488","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","timestamp":"2021. február. 22. 15:03","title":"Ránéztek az egyik elsőként felfedezett fekete lyukra, nagyobb lehet az eddig tudottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták, de a Perseverance most először küldött ilyet.","shortLead":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták...","id":"20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d1b5c-9ebc-4f38-82d2-c0cd5ddd2148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 08:35","title":"Az első hangok a Marsról: újabb izgalmas felvételt küldött haza a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","shortLead":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","id":"20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fc2f0-b1b7-4bd4-bc9a-b02195231feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","timestamp":"2021. február. 21. 20:01","title":"Fauci: Elképzelhető, hogy még 2022-ben is maszkot kell viselniük az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

