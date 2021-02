Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott korlátozások miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott...","id":"20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7182468-d783-443c-a277-c10cf52a1328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 23. 19:06","title":"Túl szigorú a járvány miatti magyar határzár, kötelezettségszegési eljárást is indíthat miatta az EB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","shortLead":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","id":"20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012b0b8-f58a-452b-8a43-a57e8c3ae3a8","keywords":null,"link":"/elet/20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","timestamp":"2021. február. 23. 19:31","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön engedéllyel el lehet térni felfelé.","shortLead":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön...","id":"20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a3852-3452-4bb0-86cb-18684898320a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 24. 19:43","title":"Közzétették, mennyivel nőhet az orvosok ügyeleti díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2068f8-7f96-4b6c-a44f-4acf80d6cf2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betört szélvédőkkel, megrogyott karosszériával, gyakorlatilag a felnijén közlekedő Citroenen nem sok ép részlet található.","shortLead":"A betört szélvédőkkel, megrogyott karosszériával, gyakorlatilag a felnijén közlekedő Citroenen nem sok ép részlet...","id":"20210225_Autoroncsot_fogtak_a_forgalomban_a_szolnoki_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2068f8-7f96-4b6c-a44f-4acf80d6cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239a79f4-54df-445f-aa19-acef5296e6f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Autoroncsot_fogtak_a_forgalomban_a_szolnoki_rendorok","timestamp":"2021. február. 25. 08:10","title":"Autóroncsot fogtak a forgalomban a szolnoki rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","shortLead":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","id":"20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a57af-b83d-42f8-af92-d43bcb756ecf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Máris kitolnak a meleg örökbefogadókkal a Háttér Társaság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt veszett nyoma. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt...","id":"20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8529bc4-5a9d-40cf-ba1a-becf3e04c5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","timestamp":"2021. február. 23. 19:49","title":"Eltűnt a Gruevszki-féle lehallgatásokban érintett volt észak-macedón kémfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f5984c-c615-4ee2-b64d-7940912904c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszert kivont a forgalomból.","shortLead":"A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető...","id":"20210225_nebih_vagohid_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f5984c-c615-4ee2-b64d-7940912904c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b227b094-1835-4836-8a6a-31c52c65dbc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_nebih_vagohid_ellenorzes","timestamp":"2021. február. 25. 09:29","title":"Újabb elképesztő állapotú vágóhidat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]