[{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.","shortLead":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar...","id":"20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8134164c-b896-4acf-ac86-e83123b35b3c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","timestamp":"2021. február. 25. 14:25","title":"Érthetetlenül keveset rendel a kormány a Moderna vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak a korlátozások, addig senki se mondja meg, hogy honnan legyen vakcina. A külpolitika pedig amúgy sem óvoda, hogy fejsimogatásért dolgozzanak a nagykövetek és főkonzulok.","shortLead":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak...","id":"20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed98ebc-1118-49a5-a9e9-ed7cdd536edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 25. 19:17","title":"Szijjártó: Fordulunk kettőt-hármat, és azt látjuk, hogy egész Európa Kínából vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2021. február. 26. 07:30","title":"Nem a munkánk az életünk! - Tippek stresszkezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már tudjuk: ez csak annyiban igaz, hogy mindkettő elsősorban az idősek körében szedi az áldozatait. Az összehasonlítást ugyanakkor megnehezíti, hogy hivatalos magyar adatok legfeljebb az „influenzaszerű” megbetegedésekről vannak.","shortLead":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már...","id":"20210224_Influenza_vs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76e064-5abe-4bc0-adbc-285baaa3f4f7","keywords":null,"link":"/360/20210224_Influenza_vs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 15:05","title":"Influenza vs. koronavírus: nehéz összehasonlítani a számokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","shortLead":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","id":"20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b3a6-f113-43a8-906d-d878663e686b","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. február. 25. 10:53","title":"Kásler szerint hazugság, hogy leállíttatta a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak lefényképezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93876494-dc96-4817-b38e-9d8123d82174","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nemcsak növényből készült műhús van az élelmiszer-technológia terítékén, hanem szintetikus glutén is, ami nem okoz intoleranciát. ","shortLead":"Már nemcsak növényből készült műhús van az élelmiszer-technológia terítékén, hanem szintetikus glutén is, ami nem okoz...","id":"202108_hipoallergen_gluten_remenymorzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93876494-dc96-4817-b38e-9d8123d82174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf667e4-5862-4402-a303-e7857ce67a5a","keywords":null,"link":"/360/202108_hipoallergen_gluten_remenymorzsa","timestamp":"2021. február. 25. 16:00","title":"Reménymorzsa a gluténérzékenyeknek: segít a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A virtuális uniós csúcstalálkozó második napján az állam- és kormányfők egyeztettek Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával.","shortLead":"A virtuális uniós csúcstalálkozó második napján az állam- és kormányfők egyeztettek Jens Stoltenberggel, a NATO...","id":"20210226_Biztonsagrol_es_vedelemrol_targyaltak_az_unios_vezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b63bc-fba5-4602-acff-aba779d48563","keywords":null,"link":"/eurologus/20210226_Biztonsagrol_es_vedelemrol_targyaltak_az_unios_vezetok","timestamp":"2021. február. 26. 13:43","title":"Biztonságról és védelemről tárgyaltak az uniós vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]