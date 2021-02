Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak találgatják, a viharos időjárásra is gyanakodnak.","shortLead":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak...","id":"20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bdcd4-ab1e-459e-ae5f-ce613d8c88c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","timestamp":"2021. február. 24. 15:29","title":"Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallhatják és láthatják.","shortLead":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt...","id":"20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb74ce76-2365-4447-8620-9ec2bdd7ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Premier: Víg Mihály legendás dalát dolgozta fel Pátkai Rozina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de most úgy tűnik, nagyobb a baj. ","shortLead":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de...","id":"20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ea46f1-e100-41a5-ba1e-15a03960845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Beütött a hackertámadás, még a VPN-hez se férnek hozzá a Cyberpunk 2077 fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már...","id":"20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6444069-9917-4132-baed-60dabf7c87f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","timestamp":"2021. február. 25. 13:58","title":"Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 483 ember került kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb1e5c-3634-43b5-a5c5-45e78b1b27d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 25. 09:44","title":"Koronavírus: 4385 új fertőzöttet találtak, december közepe óta nem volt ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző duó bejelentette, hogy huszonhárom év után abbahagyják a zenélést, milliók játszották le a dalaikat.","shortLead":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző...","id":"20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe822ee4-eca6-449d-b712-2ae778ebe61d","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","timestamp":"2021. február. 25. 11:29","title":"Hirtelen több millióan kezdtek Daft Punkot hallgatni, miután a duó bejelentette, hogy befejezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online fenyegetése ismét offline erőszakba torkollik.","shortLead":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online...","id":"20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0bb019-0260-477a-8d33-1812f2898ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","timestamp":"2021. február. 25. 19:03","title":"A Facebookról és az Instagramról is kitiltották a mianmari hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","shortLead":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","id":"20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0733a-2b92-45dd-95d8-07cf81bf6f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","timestamp":"2021. február. 26. 09:31","title":"Kicsi, de nagyon erős: 475 lóerős lett a Volkswagen T-Roc R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]