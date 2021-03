Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is meggyógyítsa önmagát.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is...","id":"20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a672728-e183-4922-96d1-7ae14033e2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","timestamp":"2021. március. 03. 20:03","title":"Három részre vágták, mégis összerakta magát a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Fidesz 12 képviselője távozik az Európai Néppárt parlamenti frakciójából a képviselőcsoport alapszabály-módosítása miatt, de a KDNP-s Hölvényi György egyelőre marad.","shortLead":"A Fidesz 12 képviselője távozik az Európai Néppárt parlamenti frakciójából a képviselőcsoport alapszabály-módosítása...","id":"20210303_A_Fidesz_kilep_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740c5ec-27e8-4835-a801-f586cd81f08a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Fidesz_kilep_a_Neppartbol","timestamp":"2021. március. 03. 11:25","title":"A Fidesz kilép a Néppárt frakciójából, de a KDNP marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","shortLead":"A 30 milliárdos állami beruházás környezetvédelmi engedélyét az Európai Unió is vizsgálja.","id":"20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e08d7-b5b3-4713-a5b7-623e3c5ad37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930f4a6-192c-41b9-823e-a7afa9b2f354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Tulzottan_beepitett_forgalmas__a_Ferto_tavi_beruhazast_kifogasolja_egy_nemzetkozi_szervezet","timestamp":"2021. március. 03. 16:10","title":"Túlzottan beépített, forgalmas – a Fertő tavi beruházást kifogásolja egy nemzetközi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934d9b4-dcec-4128-ae74-c83f913dcc09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teszi mindezt virágos ingben, napszemüvegben, háttérben pálmafás udvarral Elvis Crespo Tu Sonrisa című dalára.



","shortLead":"Teszi mindezt virágos ingben, napszemüvegben, háttérben pálmafás udvarral Elvis Crespo Tu Sonrisa című dalára.



","id":"20210303_Senki_nem_tancol_ugy_83_evesen_mint_Anthony_Hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0934d9b4-dcec-4128-ae74-c83f913dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d3145d-85f7-43d3-b406-628857bd6dc7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Senki_nem_tancol_ugy_83_evesen_mint_Anthony_Hopkins","timestamp":"2021. március. 03. 09:04","title":"Senki nem táncol úgy 83 évesen, mint Anthony Hopkins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","shortLead":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","id":"20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79aaaf87-94ab-400b-bcea-19c191392c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 10:24","title":"Bejutott a kamera a galántai járványkórházba, ahol a lélegeztetőgépre kerültek 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb portrét elképzelni egy olyan emberről, akit egyszerre ünnepel hősként a Nyugat, miközben hazájában a pokolba kívánják. ","shortLead":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb...","id":"20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066873e9-3851-4d48-b433-c7acd307a572","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 02. 20:00","title":"Mihail Gorbacsov már nem magyarázkodik, csak mesél, amiről épp akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067f6c3-c262-4573-8676-17eaba92806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Herr Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon pontosan 45 éve kötelező becsatolni indulás előtt a biztonsági övet. ","shortLead":"Magyarországon pontosan 45 éve kötelező becsatolni indulás előtt a biztonsági övet. ","id":"20210303_Egyhetes_razzia_jon_az_utakon__foleg_a_biztonsagi_ov_hasznalatat_nezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e693b75-5e95-4486-9a08-67971884ffc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Egyhetes_razzia_jon_az_utakon__foleg_a_biztonsagi_ov_hasznalatat_nezik","timestamp":"2021. március. 03. 09:13","title":"Egyhetes razzia jön az utakon – főleg a biztonsági öv használatát nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]