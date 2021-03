Sok pénzt fizetett Hódmezővásárhely az eddigi buszjáratokért, de alig utaztak azokon. Új útvonalakat meghatározva, olcsóbban, és a helyiek életéhez jobban igazodó vonalakon tervezték az új buszok menetrendjét. A munkásjáratok is hiányoznak majd, hiszen korábban teljes árú bérlettel utazhattak a város szélén levő üzemekbe a vásárhelyiek, ez 50 ezer forintba került évente, most a városkártya kiváltásával mindösszesen 2000 forintért buszozhattak volna egész éven át. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal szerda esti határozataival ezt az új szolgáltatást lehetetlenítette el. Az ügyben több bírósági eljárás is indulhat, a kigolyózott vállalkozó meg saját költségen hordja a busz nélkül maradt gyerekeket az iskolába.

A biciklin járó vásárhelyiek mindössze három napig örülhettek annak, hogy végre buszon járhatnak. Márki-Zay Péter, a város polgármestere szerint politikailag lehetetlenítették el a buszjáratot.

Márki-Zay a kampányban tett ígérete szerint indított volna ingyenes buszjáratokat Hódmezővásárhelyen. 2019-ben az önkormányzattal a közszolgáltatási tenderen a Volánbusz Zrt jogelődje, a DAKK Zrt volt a befutó, de több ponton nem tudtak megegyezni, ezért a szerződést nem írták alá. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy új tendert ír ki a közszolgáltatásra, ennek részleteit egy helyi vállalkozó, a Jovány Busz Kft tulajdonosa dolgozta ki, majd a két jelentkező közül éppen ez a cég nyerte el a megbízást, ezért a helyben ellenzéknek számító Fidesz támadta az önkormányzatot, feljelentést is tettek. Úgy tudjuk, hogy a vizsgálat még folyik ebben az ügyben.

Közben hétfőn elindultak az új buszok, ám két nap alatt többször is ellenőrizték a szolgáltatót, kétszer is kiszabtak 100 ezer forintos bírságot. A csapás azonban az volt, hogy szerdán este egy határozatot kaptak a kormányhivataltól, hogy mivel azon kapták a vállalkozót, hogy olyan buszokat is futtat, amelyek engedélyeit időközben visszavonták, végül felfüggesztették a cég működését három hónapra. Ezért állt le az új buszjárat. Igaz, a Volánbusz Zrt buszai is futottak tovább, így nem maradtak tömegközlekedés nélkül a vásárhelyiek, de az önkormányzat dupla annyi pénzt fizethetne a Volánnak egy olyan szolgáltatásért, amiben a Jovány Busz Kft-vel megállapodtak. Így most, hogy az önkormányzat köteles kijelölni az új közszolgáltatást végzőt, nincs más választás, marad az állami Volánbusz Zrt a ritkább járataival, a város számára pedig drágábban.

Marad a bringa

Szegeden dudálva vonultak a kormányhivatal elé a buszjáratok ellehetetlenítése miatt a vásárhelyiek, de a városukban is, kellő távolságot tartva, összegyűltek a főtéren, hogy tiltakozzanak a rövid életű buszjárat miatt.

„Velünk jól kibabráltak, nekünk nem áll meg majd a tram-train sem, hiába gyűjtöttünk aláírásokat. Járhatunk tovább biciklivel, vagy gyalog” – háborog egy asszony, aki a Hódmezővásárhely központjától több kilométerre, Öreg-Kishomokon él. Az ország második legnagyobb területű városában sokakat érzékenyen érinthet, hogy a gyakrabban járó és mindenhova bekanyarodó buszokról le kell mondaniuk. A szerdán kitört balhéról szinte mindenki hallott, de sokan még fel sem eszméltek. „A városban gyalog, vagy biciklivel járok, a munkahelyem 15 kilométerre van, oda autóval megyek” – magyarázza egy nő azt, hogy egyelőre csak hallomásból tudta, hogy hétfőn elindult az új buszjárat. Az egyik asszony szerint a két politikus, Lázár János és Márki- Zay Péter ellentéte miatt juthatott idáig a buszok ügye, de szerinte most nem a polgármesterrel, hanem velük, vásárhelyiekkel toltak ki.

„A csatározásokból már nagyon elegünk van” – mondja egy másik vásárhelyi asszony, aki éppen a biciklijén levő zárat veszi le, tekerne tovább. „Még ki sem próbáltuk, olyan kevés idő telt el. Marad a bringa” – teszi hozzá. „Én nem vagyok semmilyen párti, de higgye el, bárki lesz kormányon, a mi életünket az nem fogja befolyásolni. Miért? Gondolja, hogy erről a tram-trainről megkérdeztek bennünket? Miért kérdeztek volna meg erről?” – kérdez vissza egy fiatal férfi, aki egy kisgyermekkel tolja a kerékpárját, közben mutatja a villamosvasút sínpárját. A hoppon maradt vásárhelyiek, és az önkormányzat után, a vállalkozó került az anyagi csőd szélére.

Az idegösszeomlás határán

„Anyagi és idegösszeomlás” – jellemzi állapotát Jovány Gyula. A vállalkozó még mindig nem nagyon érti, hogy mi történt. A buszokat Lengyelországból hozták be, az uniós műszaki engedélyeket honosították, majd a közlekedési hatóság kiadta a közforgalmú személyszállításra alkalmas engedélyt. Korábban írtuk, hogy hat busszal vágott volna bele a vállalkozó az önkormányzati feladat ellátásába, de kettő busz nem kapott engedélyt. A kormányhivatal pedig az új járatok indításáról készült felvételek alapján azonosította be, hogy azok a buszok is futottak, amelyeknek nem volt engedélyük. Azt elismeri Jovány Gyula, hogy a február közepén kiadott engedélyt pár nappal később visszavonták, a hatóság azt írta, hogy hiba történt a részükről, ahogy Márki-Zay fogalmazott, elírás, és visszavonták az engedélyt. Jovány viszont eddigi tapasztalatai szerint úgy értelmezte, hogy a visszavonó határozat csak 30 napon belül hatályosul. „De ettől függetlenül is vegzáltak bennünket, az ellenőrzések során például hiányolták az egyik sofőr egészségügyi alkalmassági igazolását, miközben tudhatták, hogy azt, az előző munkahelye, a Volán még ki sem adta. Joványék megtámadták a felfüggesztő határozatot, a fellebbezésről 15 napon belül dönt a hatóság. Ha visszautasítják, akkor mennek a bíróságra. A férfi egyébként mint egyéni vállalkozó, tovább hordja a gyerekeket, mivel erre is szerződött az önkormányzattal, őket nem hagyja cserben, ingyen, viszi őket, amíg futja a pénzéből.

Márki-Zay szerint a Fidesz politikai akciója

A vásárhelyi polgármester szerint a közbeszerzés, ami miatt a helyi Fidesz feljelentést tett, teljesen rendben van. Márki-Zay úgy véli, hogy a közbeszerzés kiírására nem került volna sor, ha meg tudnak egyezni a közszolgáltatási szerződésrészleteiről, és aláírják a Volánbusz Zrt-vel a szerződést. A közbeszerzést pedig azért a Jovány Busz Kft nyerte, mert 10 millió forinttal alacsonyabb ajánlatot adott, mint a másik pályázó. Most kénytelen az önkormányzat a Volánbusz Zrt kijelölni a közszolgáltatásra, a vállalkozóval kötött megállapodásnál 15 millió forinttal fog többe kerülnie ez a városnak úgy, hogy kevesebb járat, ritkábban jár majd. Ha azt a szolgáltatást nyújtaná a Volánbusz Zrt, amelyben a magáncéggel megállapodott Hódmezővásárhely, akkor az állami cég 250 millió forintot kérne, tehát két és félszer többe kerülne, mint a helyi vállalkozóval megkötött szerződés szerint kellett volna fizetniük. A jelenlegi helyzet tehát az, hogy 15 millió forinttal többért, de a helyiek igényeit kevésbé kielégítő szolgáltatást kell megrendelniük az állami cégtől.