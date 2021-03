Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot a reklámadó. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot...","id":"20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bc4391-d491-49bd-a7a3-73ccb984af92","keywords":null,"link":"/360/20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","timestamp":"2021. március. 17. 07:56","title":"Radar360: Nehéz hetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem eléri a 4 millió dobozt a kiadott vényköteles szerek száma. Egy év alatt 100 ezret ugrott a kiváltott mennyiség.","shortLead":"Majdnem eléri a 4 millió dobozt a kiadott vényköteles szerek száma. Egy év alatt 100 ezret ugrott a kiváltott mennyiség.","id":"20210317_Tobb_antidepresszans_fogyott_tavaly_mint_egy_evvel_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71b99b0-e829-4c76-9544-1188b735c6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Tobb_antidepresszans_fogyott_tavaly_mint_egy_evvel_korabban","timestamp":"2021. március. 17. 12:01","title":"Több antidepresszáns fogyott tavaly, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","id":"20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254cf7b-e773-44bb-917e-9312db08b24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","timestamp":"2021. március. 16. 17:35","title":"55 ezerrel kevesebb magyarnak van munkája, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás befolyásolására az amerikai hírszerzés szerint.","shortLead":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás...","id":"20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56513a-1028-41e9-9af6-f5164043530b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","timestamp":"2021. március. 17. 06:58","title":"Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","shortLead":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","id":"20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c925fd50-beb1-4677-bf25-876d6b8b1811","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 17. 10:39","title":"Pénzért kínálták fel rokonai a 13 éves lányt két berettyóújfalui férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","shortLead":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","id":"20210318_kormanyinfo0318","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762babff-06e8-4a1f-a6e7-d0553dd7649b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormanyinfo0318","timestamp":"2021. március. 18. 10:20","title":"Kormányinfó: A lazításnak nincs itt az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","shortLead":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","id":"20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a1e34-6088-4d71-a02e-4bada1533c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","timestamp":"2021. március. 17. 22:33","title":"Késeléssel végződött két autós konfliktusa Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben száguldott át a Naprendszeren.","shortLead":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben...","id":"20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2db13d-1643-4319-bab8-039a8a64a02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","timestamp":"2021. március. 18. 15:11","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, mi lehet a Naprendszeren átszáguldott rejtélyes égitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]