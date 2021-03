Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1531bf-1283-4a92-925b-1b6f8e71f871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Most_kiderult_nyerte_tobb_mint_ketmilliardot_a_lotton","timestamp":"2021. március. 20. 19:50","title":"Most kiderült, nyert-e több mint kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","shortLead":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","id":"20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d5762-6798-4d90-8e84-27d55aeced27","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","timestamp":"2021. március. 21. 16:46","title":"Galgóczi Ágnes: A járvány még emelkedő fázisban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny mintaként szolgál a vívóélet újraindításában.","shortLead":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny...","id":"20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2564f-80ee-489b-b717-090e08b552f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 19. 19:43","title":"30 résztvevő fertőződhetett meg a budapesti kardvívó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredeti tervek szerint már engedélyeztek volna ötvenfős rendezvényeket, de a harmadik hullám miatt inkább elhalaszták a tervet.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint már engedélyeztek volna ötvenfős rendezvényeket, de a harmadik hullám miatt inkább...","id":"20210319_Megsem_lesznek_aprilisban_lazitasok_Belgiumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67b850-173f-4308-b32c-c71513aaf443","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_Megsem_lesznek_aprilisban_lazitasok_Belgiumban","timestamp":"2021. március. 19. 21:55","title":"Mégsem lesznek áprilisban lazítások Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. A szakemberek szerint megdöbbentő az adat. ","shortLead":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében...","id":"20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d94d05-b759-412d-a833-e6d0297a16b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 17:55","title":"Meredeken csökkent a londoniak várható élettartama a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.","shortLead":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050bab1-1316-4a48-b062-c29073f25d2a","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","timestamp":"2021. március. 20. 18:32","title":"Tiltakoztak a korlátozások ellen Európa szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]