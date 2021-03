Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült összeveszniük. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak.","shortLead":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült...","id":"20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544fb52-b528-41e9-a670-47cb451de622","keywords":null,"link":"/eurologus/20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","timestamp":"2021. március. 26. 04:30","title":"Áprilisban közel másfélszer annyi oltást kap az EU, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI-t szombaton.","shortLead":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és...","id":"20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ceda50-6f36-447c-983c-d659328a5430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Nagy vasúti fejlesztést kap Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","shortLead":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","id":"20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d827a-87c1-4b6d-835e-aa283810ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 11:19","title":"Egy órára elsötétül Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával.\r

\r

","shortLead":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik...","id":"20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f3a23-3d61-4896-8a9c-52c0bc11e642","keywords":null,"link":"/360/20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","timestamp":"2021. március. 26. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha kell, állatmesékben írjuk meg, amit gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","id":"20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547e2541-eca0-4af2-b5c0-0dd72bb880f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","timestamp":"2021. március. 26. 06:41","title":"10 millió forint felett nyit itthon a földgázas új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos teljesítési idői, szintgörbék, tanácsok, az aktuális lezárásokról pedig értesítések könnyítik meg az útvonaltervezést, és azt is megnézhetjük az oldalon, hogy eddig hányan teljesítették a Kékkört összesen. ","shortLead":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos...","id":"20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54edb186-6316-4461-8151-8b7b810a9d2e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","timestamp":"2021. március. 26. 15:32","title":"Nekivágna valamelyik kéktúraútvonalnak? Hasznos tippeket nyújt ez az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","shortLead":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","id":"20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa6ccf-28c0-43d7-932e-730f80d3a4cc","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 19:40","title":"Britney Spears a bírósághoz fordult, hogy megszabadulhasson apja felügyeletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabadság napjának a megünneplésére készül a fehérorosz ellenzék, tiltakozó akciót szerveznek szombatra a főváros szívébe.","shortLead":"A szabadság napjának a megünneplésére készül a fehérorosz ellenzék, tiltakozó akciót szerveznek szombatra a főváros...","id":"20210325_feheroroszorszag_minszk_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42c4e87-c00f-418b-a802-4b1fdb9c1e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_feheroroszorszag_minszk_tuntetes","timestamp":"2021. március. 25. 18:38","title":"Komoly megmozdulásra készül a fehérorosz ellenzék, a karhatalom erőket von össze Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]