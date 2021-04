Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d02c-aec7-43f3-a83f-cfec42ac8c67","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","timestamp":"2021. április. 04. 16:28","title":"Elhunyt Törzsök Tibor DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","shortLead":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","id":"20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b67e5-3657-4f26-9954-8f658b7e3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 05. 09:20","title":"Elhunyt újabb 213 koronavírusos beteg, 2,36 milliónál jár a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap alatt kezelt ázsiaiak ellen megszaporodtak a gyűlölet-bűncselekmények.","shortLead":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap...","id":"202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ff7a1-7f32-4dcc-8499-1f013813b1ce","keywords":null,"link":"/360/202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","timestamp":"2021. április. 05. 16:00","title":"A gyűlölethullám elérte az ázsiai származású amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","shortLead":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","id":"20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e520d-5ec0-4619-b738-e120e843b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","timestamp":"2021. április. 05. 10:20","title":"Vége az LG mobiloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]