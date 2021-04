Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","shortLead":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","id":"20210413_butor_webshop_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4044103-3c6b-4173-bb0d-28790669d693","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_butor_webshop_csalas","timestamp":"2021. április. 13. 11:37","title":"Webshopos csalók után nyomoznak a rendőrök, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","shortLead":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","id":"20210413_Darius_nyul_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b24c0-0741-4963-a602-13f39a10adc0","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Darius_nyul_lopas","timestamp":"2021. április. 13. 11:42","title":"Ellopták Dariust, a világ legnagyobb nyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","shortLead":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","id":"20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736fc5e9-5a45-4220-8a52-ce0e832fd58d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 14. 14:06","title":"50 millióval több vakcinát szállít a Pfizer ebben a negyedévben az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszéke felmérést készít arról, hogy az embereket mennyire viseli meg mentálisan a mostani időszak. Az egyetem várja az önként jelentkezőket. ","shortLead":"A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszéke felmérést készít arról...","id":"20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d83ca7-d9a8-4218-92b0-b3987ae198b1","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","timestamp":"2021. április. 13. 13:04","title":"Ha kíváncsi, hogyan hat a mentális állapotára a járványhelyzet, most kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","shortLead":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","id":"20210413_romania_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5275fc9e-bda9-40de-96e5-1a77a159735d","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_romania_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 13. 05:05","title":"Meghalt három koronavírusos beteg Romániában, mert leálltak a lélegeztetőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez a lakásunk). Mi és itt teszteltük a Telekom Okoswifi Rendszerét. Lássuk, mire jutottunk. ","shortLead":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez...","id":"magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f822f1-f218-4e5f-8eb1-7e418b704f83","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","timestamp":"2021. április. 13. 12:30","title":"Okoswifi vs. gyakorlatlan, ámde gyanakvó tesztelők – 1:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]