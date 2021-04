Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2b1ae82-adad-457d-b4f2-280cb4cbbaa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szlovák kormányfőhelyettes arról számolt be, hogy az akadémia orvosbiológiai központja által készített 14 tesztből a tizennegyedikben is jelesre vizsgázott az oltóanyag.","shortLead":"A szlovák kormányfőhelyettes arról számolt be, hogy az akadémia orvosbiológiai központja által készített 14 tesztből...","id":"20210415_matovic_szputnyik_vakcina_szlovak_tudomanyos_akademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1ae82-adad-457d-b4f2-280cb4cbbaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba987284-7629-43e0-81db-f90bafaee67d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_matovic_szputnyik_vakcina_szlovak_tudomanyos_akademia","timestamp":"2021. április. 15. 21:58","title":"Matovic: Megfelelt a Szputnyik vakcina a Szlovák Tudományos Akadémia tesztelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves jelentést közzéteszik.

","shortLead":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves...","id":"20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74436a3b-7b4e-416d-bced-17d851c59834","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","timestamp":"2021. április. 16. 13:28","title":"Döntött az MNB: egyelőre nem lehet kereskedni a lélegeztetőgép-beszerzés egyik szereplőjének részvényeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre, nem terjesztették volna fel a Magyar Érdemrendre.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre...","id":"20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd6caf1-fe19-4e66-a10a-9bd465e6eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 12:16","title":"Elnézést kért a kormány Ádertől, hogy ki kellett tüntetnie a rasszista megjegyzések miatt bepanaszolt szegedi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és filmrendezőjét, Roberto Benignit.","shortLead":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és...","id":"20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc61bf-6a1a-4146-b3f8-d39c15f94006","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2021. április. 15. 14:03","title":"Roberto Benigni életműve végre kiérdemelte az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c920971c-fe09-4f8a-9d34-efd7f424b2e1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tízmilliók segítik szabad idejükben (vagy csak az okoseszközük számítási teljesítményével) a tudományt. Ez a citizen science. Elmeséljük, hogyan kezdődött, és mi is az pontosan.","shortLead":"Tízmilliók segítik szabad idejükben (vagy csak az okoseszközük számítási teljesítményével) a tudományt. Ez a citizen...","id":"20210415_citizen_science","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c920971c-fe09-4f8a-9d34-efd7f424b2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03b1a6-dc0b-47a0-927e-5f7ba26d372a","keywords":null,"link":"/360/20210415_citizen_science","timestamp":"2021. április. 15. 19:00","title":"Alsónadrágásás, szúnyogfigyelés, digitális játék – ezzel is előrevihetjük a tudományt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel lehet válaszolni.","shortLead":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel...","id":"20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53cee47-c871-4d40-8985-323a21213b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","timestamp":"2021. április. 15. 10:57","title":"Kemenesi: Százezerszer inkább okoz trombózist a koronavírus, mint az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]