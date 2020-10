Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","shortLead":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","id":"20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2937ae7a-0725-41a9-a32d-5418e4990c34","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 04. 16:54","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","shortLead":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","id":"20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567489e-ffa7-4d16-95d7-cdccfb6b101b","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","timestamp":"2020. október. 04. 20:52","title":"Egyre több halálos áldozatot követel az ítéletidő Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","shortLead":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","id":"20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a945c-0619-48ad-9506-9b9ca7211a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","timestamp":"2020. október. 03. 17:34","title":"Kétmilliónál is többet kereshet majd egy idős orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ee03c2-0190-46fd-b3e0-a751ccc6959f","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Óriási a túltermelés a divatiparban mind alapanyagból, mind késztermékből. Ezen enyhíthetne az upcycling, vagyis az értéknövelő újrahasznosítás, azonban manapság még számos kihívással néznek szembe az így alkotó divattervezők.","shortLead":"Óriási a túltermelés a divatiparban mind alapanyagból, mind késztermékből. Ezen enyhíthetne az upcycling, vagyis...","id":"202040__ami_masnak_szemet__tultermeles__upcycling__hulladekbol_luxusruha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ee03c2-0190-46fd-b3e0-a751ccc6959f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866c26b-c765-41e2-b852-9d89308c612f","keywords":null,"link":"/360/202040__ami_masnak_szemet__tultermeles__upcycling__hulladekbol_luxusruha","timestamp":"2020. október. 05. 11:00","title":"Hulladékból luxusruha? A divatiparnak is át kell állnia az újrahasznosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc órában. Erre a következtetésre kínai kutatók jutottak, miután áttanulmányozták koronavírusos betegek kórtörténetét. ","shortLead":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc...","id":"202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788ef92-fa89-44f2-b767-cc86d4246211","keywords":null,"link":"/360/202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","timestamp":"2020. október. 03. 13:45","title":"A szemüvegesek ritkábban kapják el a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok, ami 84 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest - írta vasárnap a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet...","id":"20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37023a-c86d-4e9a-b9e6-0fc1ca5422e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","timestamp":"2020. október. 04. 19:03","title":"A belgák úgy vélik, \"a helyzet nagyon aggasztó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni a játékosok többségének bizalmát az idén 45 milliárd dollárosra becsült piacon. ","shortLead":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni...","id":"202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67da60-3daf-4173-833a-fb589915003c","keywords":null,"link":"/360/202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","timestamp":"2020. október. 04. 08:15","title":"Háború a játékosokért: egymásnak feszül a Sony, a Microsoft és a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]