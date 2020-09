Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d97732-0db0-4afe-8f50-f0a2674fd27a","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Maszkos nyakláncletépők próbálkoztak a Victor Hugo utcában – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","id":"20200929_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc80a656-cef6-4b1e-8652-b8abe4fbd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:02","title":"Ismét 800 felett a fertőzöttek száma, 8-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","shortLead":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","id":"20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42c95a-9fc7-45a7-a47e-23673c3e9244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:42","title":"Több mint egy hónapig fennakadások lesznek a belvárosban a 3-as metró felújítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív címeres poloskák, mivel egyre kedvezőbbek itt az életfeltételeik. ","shortLead":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg...","id":"20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c7d31f-097f-4ee1-9e36-6e30b4935cf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:01","title":"Elkészítik az ország poloskatérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e104f7-6e1c-4a2c-8c32-b5191c0cc255","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országának lakója egyáltalán nem rendelkezik lakcímmel, vagy amit használ, az nem elég pontos. E két problémán hivatottak segíteni a Google plusz kódjai (Plus Codes), melyek végre a szélesebb kör számára is elérhetők.","shortLead":"A világ sok országának lakója egyáltalán nem rendelkezik lakcímmel, vagy amit használ, az nem elég pontos. E két...","id":"20200930_cimek_plus_codes_google_koordinata_terkep_navigacio_gps_tajekozodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e104f7-6e1c-4a2c-8c32-b5191c0cc255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8155f8-f474-4923-b89f-d2ae46a1547b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_cimek_plus_codes_google_koordinata_terkep_navigacio_gps_tajekozodas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:03","title":"Új címrendszert talált ki a Google, könnyebb megtalálni vele a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán asztronautával a fedélzetén. Az amerikai elnökválasztáson négy űrhajós szavazhat majd az űrből.","shortLead":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán...","id":"20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612b01c-2daf-4e30-932f-c0b70fabe3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:33","title":"Megismételné a történelmi sikerét a SpaceX, négy űrhajóst vinne a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:16","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]