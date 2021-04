Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és a nemzetközi futballszövetség mennyire tud egységesen fellépni ellene.","shortLead":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és...","id":"20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b1b93e-f8fd-4153-8e7a-58f92602e7d1","keywords":null,"link":"/sport/20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","timestamp":"2021. április. 19. 22:33","title":"Csányi szerinte az Eb-t még nem veszélyezteti a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","shortLead":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","id":"20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d170032-adca-4942-8d7b-60664c4d8a63","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","timestamp":"2021. április. 19. 10:56","title":"Valahogy így néznek ki a karantén utáni ölelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna-szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.","shortLead":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti...","id":"20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8021985-31c8-4f98-b85f-72d8c21e8217","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","timestamp":"2021. április. 19. 13:11","title":"Müller Cecília: Kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","shortLead":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","id":"20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8115194-a714-4df2-b651-1413cb9d235b","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","timestamp":"2021. április. 19. 15:14","title":"Utcát neveznek el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne tagadni, hogy ezek többségéről azért szívesen lemondanának a nők. Az egyik ilyen változás (lehet) a pluszkilók megjelenése, de jó hír, hogy nem mindenkinél törvényszerű a „formátlanodás”.","shortLead":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne...","id":"remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9280fdbe-a6f9-4230-a8b8-22a9d80e6ab2","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","timestamp":"2021. április. 19. 07:30","title":"Változókor: törvényszerű-e az úszógumik megjelenése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","id":"20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06288ad0-46db-4f3c-ad81-e0b11cd9d0c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","timestamp":"2021. április. 20. 11:27","title":"Sérült gyereket hátrahagyva menekültek a rendőrök elől a balesetező fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39824ce2-1e84-4cd7-ae83-2612274452d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi terv szerint az Apple \"láthatatlanná tenné\" az iPhone-ok oldalsó gombjait, hogy azok csak akkor kerüljenek a felhasználó szeme elé, amikor szükség van rájuk.","shortLead":"Egy szabadalmi terv szerint az Apple \"láthatatlanná tenné\" az iPhone-ok oldalsó gombjait, hogy azok csak akkor...","id":"20210419_apple_iphone_gombok_nelkul_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39824ce2-1e84-4cd7-ae83-2612274452d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b51a199-8906-41d3-a963-e495d990d1a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_apple_iphone_gombok_nelkul_szabadalom","timestamp":"2021. április. 19. 14:03","title":"Gombok nélküli iPhone-on dolgozik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]