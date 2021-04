Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","shortLead":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","id":"20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dd27d9-1680-4a31-b784-46d5da571f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","timestamp":"2021. április. 22. 12:26","title":"A jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám cégétől kerülhettek bútorok a jegybank új épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állította, tudatlansága miatt nem adott enni a kutyának, és nem vette le soha a láncáról sem.","shortLead":"A férfi azt állította, tudatlansága miatt nem adott enni a kutyának, és nem vette le soha a láncáról sem.","id":"20210420_Jogeros_bortont_kapott_a_kutyajat_ehezteto_veszpremi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cb1934-69de-4d9c-86c8-5de9d1529402","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Jogeros_bortont_kapott_a_kutyajat_ehezteto_veszpremi_ferfi","timestamp":"2021. április. 20. 19:47","title":"Jogerős börtönt kapott a kutyáját éheztető veszprémi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalatok környezeti-társadalmi szerepe régóta vita tárgyát képezi: a CSR-tól a CSV-n át az ESG-ig több fogalom is ezzel kapcsolatban szolgál iránymutatást. ","shortLead":"A vállalatok környezeti-társadalmi szerepe régóta vita tárgyát képezi: a CSR-tól a CSV-n át az ESG-ig több fogalom is...","id":"20210422_Kizarja_a_kapitalizmus_azt_hogy_ne_artsunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb5e846-2e18-45ef-b93c-89bcd41483b9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Kizarja_a_kapitalizmus_azt_hogy_ne_artsunk","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Kizárja a kapitalizmus azt, hogy ne ártsunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","shortLead":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","id":"20210420_traktor_vonat_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f3811-6afb-48c8-8bf6-dad0c2e74f09","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_traktor_vonat_utkozes","timestamp":"2021. április. 20. 17:27","title":"Két vonattal is ütközött egy traktor Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","shortLead":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","id":"20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff3d22-0faa-4dde-b28b-df6290183d4c","keywords":null,"link":"/sport/20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 12:05","title":"Elmarad a budapesti nemzetközi tenisztorna, a szövetség szerint nem lehet biztonságosan megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot.

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot.","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási programjának köszönhetően.

","shortLead":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási...","id":"20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab9f78b-2139-4e16-8317-58bea833529a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","timestamp":"2021. április. 21. 10:03","title":"Régi telefonból így lesz olcsó szemvizsgáló eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddb9243-9fd7-4e0a-b4dc-b159d786db7e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a vendéglátóhelyeknek a túlélés volt az elsődleges, sokak ebben az időszakban sem mondtak le sem a környezetbarát működésről, sem a társadalmi felelősségvállalásról. A Felelős Gasztrohős és a Netpincér közös díjának közönségnyertesét, a Szabad Bisztrót látogattuk meg.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a vendéglátóhelyeknek a túlélés volt az elsődleges, sokak ebben...","id":"20210421_felelosgasztrohos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ddb9243-9fd7-4e0a-b4dc-b159d786db7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0b6432-a749-4535-8b87-8bac03399b0b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210421_felelosgasztrohos_video","timestamp":"2021. április. 21. 16:40","title":"Mit tehet az a vendéglátóhely, amely a járvány alatt is fenntarhatóan akar működni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]