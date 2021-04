Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont eljárást indított.","shortLead":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont...","id":"20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899da54-970a-4211-8011-cac9b6f43ac3","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 22. 07:34","title":"Nyomozás indult a ZTE-Budafok meccs ügyében, amelyen véletlenül buktatták le a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","shortLead":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","id":"20210422_vonat_baleset_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd60e3c-d4ed-44ec-8264-698250d2b74b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_vonat_baleset_mentes","timestamp":"2021. április. 22. 21:33","title":"Pénteken újraindulhat a forgalom az újfehértói vonatbaleset helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című képe, ez a lehető legmagasabb nemzetközi elismerésnek számít a képzőművészet világában.

","shortLead":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című...","id":"20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4e284-ca22-4c47-aa6f-b9610f385bad","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","timestamp":"2021. április. 23. 09:06","title":"Hatalmas elismerés Párizsból egy magyar festménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán elérhető egy villanyautó olcsó használata.","shortLead":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán...","id":"20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9c20-904e-4396-a152-ad46f0423876","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Nem csak fantáziaszülemény, hogy nullára jöjjön ki egy elektromos autó „üzemanyagköltsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a kiadókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánította őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094024f6-f2c0-49a3-be42-5c456ba3c1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","timestamp":"2021. április. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gyorsan érnek a mai gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","shortLead":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","id":"20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbed2a-7ba6-4b61-9f76-d23e9b30aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","timestamp":"2021. április. 22. 09:51","title":"Autómentessé teszik a hétvégén az Andrássy utat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]