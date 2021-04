Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és Törökország között.","shortLead":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült...","id":"20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a6332-310e-4862-bbbd-dda5f1a54105","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","timestamp":"2021. április. 22. 17:31","title":"Az örmény népirtás elismerésére készül Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai hozadékai is, de alapjaiban érinti az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél dolgozók életét is. ","shortLead":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai...","id":"20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3d855c-5e74-4a39-bd9f-43cbfc532765","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","timestamp":"2021. április. 22. 14:30","title":"Októberig nem lehet tüntetni, de bulizni igen? Ingyen parkolunk? Összeszedtük, mi jöhet a veszélyhelyzet kitolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fogyasztóvédelmi magazin azért mutatta meg a módszert, mert történt egy halálos baleset egy Teslával, amikor senki nem ült a vezető ülésben.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztóvédelmi magazin azért mutatta meg a módszert, mert történt egy halálos baleset egy Teslával...","id":"20210423_Ket_tekercs_kormanyra_akasztott_szigeteloszalaggal_kiiktattak_a_Tesla_Autopilot_vedelmi_rendszeret__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86739077-c954-4205-bb21-65e25a615fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Ket_tekercs_kormanyra_akasztott_szigeteloszalaggal_kiiktattak_a_Tesla_Autopilot_vedelmi_rendszeret__video","timestamp":"2021. április. 23. 10:55","title":"Két tekercs kormányra akasztott szigetelőszalaggal iktatták ki a Tesla Autopilot védelmi rendszerét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők szerint az egész csak színjáték, amivel Márki-Zay Péter el akarja kenni, hogy egy rokona nyert közbeszerzést.","shortLead":"A kormánypárti képviselők szerint az egész csak színjáték, amivel Márki-Zay Péter el akarja kenni, hogy egy rokona...","id":"20210423_fidesz_hodmezovasarhely_marki_zay_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0d2b4-3df9-41ed-a147-e3624ac53aa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_fidesz_hodmezovasarhely_marki_zay_peter","timestamp":"2021. április. 23. 13:45","title":"A Fidesz nem szavazta meg a rokonok kizárását a hódmezővásárhelyi közbeszerzésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","shortLead":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","id":"20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec53c6-05b4-456e-953a-3ea8a855d803","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","timestamp":"2021. április. 22. 21:21","title":"Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is érdemes észben tartani, hiszen a szabályok utólagos megszegése akár a támogatási összeg visszafizetésével is járhat. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási támogatás igénylése után, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.","shortLead":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is...","id":"20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c710b4-a594-4551-a66e-b292132bbe50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2021. április. 22. 16:59","title":"Mikor kell visszafizetni a lakásfelújítási támogatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem a számítógépesből alakítanak át, hanem az alapoktól kezdve húzzák fel, hogy jó legyen a játékélmény.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem...","id":"20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a844a4-d9eb-4c58-a1cc-e3ad8244a998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","timestamp":"2021. április. 22. 16:03","title":"Érkezik a mobilos Battlefield, teljes értékű játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem kommentálta az értesülést.","shortLead":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem...","id":"20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76ecbc9-05cd-4464-ab20-0752badccde4","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","timestamp":"2021. április. 22. 15:41","title":"Hiros.hu: Leállt a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]