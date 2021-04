A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt a koronavírus-járvány által legnagyobb mértékben sújtott szektorokban működő cégek megsegítésére vezette be a kormány a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. A Bank360 elemzői arról kérdezték az MFB Pontoknak otthont adó kereskedelmi bankokat, hogy mekkora érdeklődést tapasztalnak a támogatott konstrukció iránt, és mely szektorokban működő cégek igénylik a hitelt elsősorban.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram 2021. március 8-án indult. A konstrukciót azért tette elérhetővé a Magyar Fejlesztési Bank, hogy a koronavírus-járvány által legnagyobb mértékben sújtott, banki finanszírozáshoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó, de alapvetően életképes cégeket támogassák vele.

A program keretein belül igényelhető hitel maximális hitelösszege 10 millió forint, de a hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás 2019-es árbevételét. Bérre, járulékokra, rezsire, működési költségekre, valamint készlet finanszírozására egyaránt felhasználható. A kamatmentes hitel futamideje legfeljebb 10 év, 3 évig pedig nem kell törleszteni a hitelt. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 2021. november 30-ig érhető el, és egy vállalkozás csak egyszer igényelheti.

A program igénylési feltételeit a bevezetés óta többször lazították. Az eredetileg a turizmus, vendéglátás és szabadidős szolgáltatások ágazatában működő vállalkozásoknak elérhetővé tett konstrukciót nem sokkal a bevezetése után kiterjesztették a kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra, majd pedig azt a feltételt módosították, mely szerint az igénylő cégeknek teljes lezárt 2019-es üzleti évvel kellett rendelkezniük.

“Április közepe óta már a 2019-ben alapított cégeket sem zárják ki az igénylők közül, igaz, annak az elvárásnak továbbra is meg kell, hogy feleljenek, mely szerint csak olyan vállalkozások igényelhetik a hitelt, melyek 2019-es üzemi eredménye pozitív” – közölte a hvg.hu-val Forrás Dávid, a Bank360 tartalomfejlesztési vezetője, hozzátéve, hogy az MFB Pontoknak otthont adó kereskedelmi bankoktól származó április közepi adatok alapján a hitelprogram iránt óriási az érdeklődés.

A Budapest Banknál április közepén már 9 ügy volt folyósítási szakaszban, emellett pedig folyamatosak voltak a döntött ügyek esetében a szerződéskötések. Már közel 300 hiteligényt nyújtottak be, majdnem 2,4 milliárd forint értékben. A kérelmezők nagyjából fele a vendéglátóiparban működő vállalat, de a turisztika és a kulturális területek is jelentősek voltak az eloszlásban. A banktól ugyanakkor jelezték, hogy a jogosulti TEÁOR-kör bővítése miatt, az igénylők között már növekedésnek indult a kereskedelmi ágazat részaránya is.

A banknál magas, 92 százalékos jóváhagyási arányról számoltak be a Bank360-nak. Az elutasítás leggyakoribb oka, hogy nem a jogosultsági körnek megfelelő főtevékenységgel működik a vállalat, vagy nem volt nyereséges a 2019-es üzleti éve. Sokszor tapasztalták, hogy a kérelmező már csak az igény benyújtásakor szembesült vele, hogy nem jogosult a kölcsönre.

Az MKB Banknál közölték: a beadott igénylések jelentős része a vendéglátási szektorból származott, ám folyamatos volt már az érdeklődés azon vállalatoktól is, melyek a TEÁOR-lista márciusi bővítése óta váltak jogosulttá a hitel igénylésére. Az MKB Bank tapasztalatai szerint az ügyfelek nagyobb aránya a maximális hitelösszeget venné fel.

Az OTP Banknál elmondták, hogy több ezer társaság érdeklődött az általuk üzemeltetett MFB Pontokon a konstrukció iránt. Április közepére a banknál befogadott kérelmek összege átlépte a 9,2 milliárd forintot, a hitelkérelmek átlagos összege pedig 7,2 millió forint volt. A pénzintézetnél a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás területén tevékenykedő vállalkozások igényelték legnagyobb arányban a konstrukciót, de jelentős számban érkeztek be kérelmek kereskedelemmel és gépjárműjavítással foglalkozó vállalkozásoktól is. Az OTP-nél öt százalékra tették az elutasításra kerülő igénylések arányát.

A Takarékbanknál április közepéig 30 esetben folyósították a hitelt, több mint 250 millió forint értékben. A szerződéskötések száma már meghaladta a százat, melyeknek összértéke megközelítette az egymilliárd forintot. 400 ügylet volt szerződéskötés előtti fázisban van, közel négymilliárd forint értékben, 800 ügylet pedig bírálat alatt állt, melyek összértéke meghaladta a hétmilliárd forintot.

A Takarékbanknál az igénylők több mint harmadának főtevékenysége az éttermi, mozgó vendéglátás volt, jelentős arányban igényeltek ugyanakkor hitelt cégek az italszolgáltatás, a szállodai szolgáltatás, a fodrászat és szépségápolás, illetve a személyszállítás területéről is. A banknál szintén magas, 96 százalékos jóváhagyási arányról számoltak be.

Az elutasítási indokok – az előfordulás gyakorisága alapján – a következőképp alakultak a Takarékbanknál: