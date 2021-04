Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124563ba-190b-41a6-b780-5911957fdc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás M2 Competition kizárólag a hátsó kerekekre leadott teljesítménye bőven meghaladja az 500 lóerőt.","shortLead":"Az erősen limitált szériás M2 Competition kizárólag a hátsó kerekekre leadott teljesítménye bőven meghaladja az 500...","id":"20210428_az_uj_m4nel_is_erosebb_lett_a_kis_m2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124563ba-190b-41a6-b780-5911957fdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5d6558-bdc1-44dc-a35c-14e375d27b59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_az_uj_m4nel_is_erosebb_lett_a_kis_m2","timestamp":"2021. április. 28. 09:21","title":"Az új M4-nél is erősebb lett a kis M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","shortLead":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","id":"20210428_nnk_oltas_varosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f313231-8727-4900-ab0e-15e8902f1817","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_nnk_oltas_varosok","timestamp":"2021. április. 28. 06:18","title":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt állítja, nem tudja, hogy a nagyvárosokban hányan kaptak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX \"kalandját\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány a gazdaság miatt kockáztatja a nyitást, a szennyvizek optimizmusra adhatnak okot, elhallgatták a SpaceX...","id":"20210427_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed206c-546e-4d9b-9c5e-d540102bb562","keywords":null,"link":"/360/20210427_Radar360","timestamp":"2021. április. 27. 08:00","title":"Radar360: Kitálal a kórházigazgató, Keszthely az OLAF célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","shortLead":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","id":"20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4123e2-c159-408a-9146-26ef8a9b74a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","timestamp":"2021. április. 26. 21:22","title":"Már az idén kipróbálják a sprintfutamokat az F1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány nem akar lemondani arról, hogy alacsony nyereségadóval csábítson ide multikat.","shortLead":"A magyar kormány nem akar lemondani arról, hogy alacsony nyereségadóval csábítson ide multikat.","id":"20210426_Izer_Norbert_Biden_adoterv_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14df6d81-8b03-44ca-a831-1956d0df3231","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Izer_Norbert_Biden_adoterv_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 16:17","title":"Izer Norbert: A Biden-támogatta adóterv igazságtalan Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]