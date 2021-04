Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen is. A szériából a Galaxy Book Pro lett a legerősebb, a Galaxy Book Odyssey pedig a hordozhatóság helyett a teljesítményre koncentrál. Samsung Egy kutatás szerint a járvány alatt éppen azoktól kapjuk a legjobb ügyfélélményt, akik korábban az erről készült toplista utolsó helyén voltak. A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban. A Vasas Szakszervezet úgy látja, senkitől nem kapnak a dolgozók korrekt információkat a cég helyzetéről. A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez. Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában. Zsolt A Bank360 kérdezte a felhasználóit arról, hogyan érintette a járvány az anyagi helyzetüket. A kérdőívet több mint kétezren töltötték ki, a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak. Jövő hétfőn újra elindulnak az egynapos sebészeti ellátások, május 9-től pedig tajszám nélkül is lehet oltást kérni. Orbán Viktor felkérésére az operatív törzs vakcinagazdálkodási tervet készít, hogy az országban mindig legyen elég rendelkezésre álló oltóanyag. Élőben tudósítottunk a kormányinfóról. ","shortLead":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb...","id":"20210429_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f2e85-6fbc-4e82-b2f6-0e2533d67eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 29. 11:15","title":"Gulyás: Ötmillió beoltott után meg lehet tartani a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]