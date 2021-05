Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert meg vele, de az internetet is meghódította.","shortLead":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert...","id":"20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a42fb30-c6ff-405b-9dcb-3b5fc0161c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","timestamp":"2021. április. 30. 19:03","title":"Egy csapásra gazdaggá vált a lány, aki eladta a róla készült világhírű mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem változott a filmes kánon, számos eddig is klasszikus film helye kirobbanthatatlan egy ilyen listáról, de azért feltűntek újabb alkotások is.","shortLead":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem...","id":"20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2dfdd-266c-4c37-b5d7-f1614bac9308","keywords":null,"link":"/kultura/20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","timestamp":"2021. május. 01. 13:30","title":"Tényleg ezek a legjobb magyar filmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","shortLead":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","id":"20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad15f8c-8f69-4eb6-accb-75b4e0c461fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","timestamp":"2021. április. 30. 16:23","title":"Egy holland pár költözött Európa első 3D-nyomtatóval készült otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a832d23c-72ef-4a78-af8a-9858d8e0b495","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután pénteken elérte a négymilliót a beoltottak száma, május 1-től kinyithatnak a kulturális intézmények, köztük az art mozik is, amelyek a következő hetekben régóta várt új európai és magyar művészfilmekkel és friss fesztiváldíjas különlegességekkel várják a mozirajongókat.","shortLead":"Miután pénteken elérte a négymilliót a beoltottak száma, május 1-től kinyithatnak a kulturális intézmények, köztük...","id":"20210501_Matol_nyitnak_az_artmozik_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a832d23c-72ef-4a78-af8a-9858d8e0b495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d71df3c-37c5-4c76-9eee-a5241dc9d8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210501_Matol_nyitnak_az_artmozik_is","timestamp":"2021. május. 01. 08:22","title":"Mától nyitnak az artmozik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat szidják. Az időjárásjelentés mellé beszúrtak tiszteletteljes kérést is a moderálatlan hozzászólóknak. ","shortLead":"Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat...","id":"20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c271c7-aaec-4caa-a3d6-5eb9d5e8b149","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Anyak_napjan_vagott_vissza_az_anyazasokert_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 02. 13:43","title":"Anyák napján vágott vissza az anyázásokért az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki állapotokat.","shortLead":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki...","id":"20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba3600-3fed-466a-97f2-cd7bc7d69eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","timestamp":"2021. május. 01. 09:18","title":"Nem állt le a mémgyár, itt a Pfizer-káosz újabb dózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880","c_author":"","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel a tetőteraszról mentettek ki.\r

\r

","shortLead":"A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasbólmentő tűzoltójárművel...","id":"20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297aeff5-8a89-470b-821e-aed1c1955880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf7eb8-d6e3-49d4-a1af-ca27989b3c3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210502_Teljesen_kiegett_egy_lakas_Budapesten_11_embert_menekitettek_ki_a_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 08:32","title":"Teljesen kiégett egy lakás Budapesten, 11 embert menekítettek ki a tűzoltók - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]