Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű bajor időgép.","shortLead":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű...","id":"20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da1fff-9794-42d2-b6b2-19a7a8ff6b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","timestamp":"2021. május. 01. 06:41","title":"30 éves, de csak 10 ezer kilométert futott BMW M5-öt árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban a híváslistákban, és a válaszadók a mindennapi témák mellett főleg tanácsaik miatt keresik édesanyjukat. Ennek apropóján a szolgáltató anyák napjára 60 perc ingyenes beszélgetést biztosít ügyfeleinek.","shortLead":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban...","id":"20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57304bf8-6514-4923-84f2-864a2e2d17af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","timestamp":"2021. május. 01. 11:03","title":"Aki a Telenornál van, az most intézhet magának holnapra 60 perc ingyenes telefonálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál. \r

","shortLead":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik...","id":"20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512fd5-fd19-4e4f-bf18-2d2a1f596490","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","timestamp":"2021. április. 30. 15:13","title":"Elindította a Freeszfe Egyesület a támogatói oldalát – látogatható főpróbákat, filmklubokat ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","shortLead":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","id":"20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad15f8c-8f69-4eb6-accb-75b4e0c461fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","timestamp":"2021. április. 30. 16:23","title":"Egy holland pár költözött Európa első 3D-nyomtatóval készült otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter távolságot, és a maszkot is viselni kell. ","shortLead":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter...","id":"20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7744de5-f1d5-4550-9a9e-0dea92d2f1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:13","title":"Figyelmeztette a MOK győri szervezete a sorban állókat: Tartsák be a szabályokat, lehetnek fertőzöttek is köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8830fb5-8464-40cc-aec4-52eb53159f88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ide-oda hurcolják a korrupcióval vádolt bírót.","shortLead":"Ide-oda hurcolják a korrupcióval vádolt bírót.","id":"20210501_Az_egyik_ukran_titkosszolgalat_visszarabolta_a_masik_altal_kijuttatott_ukran_birot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8830fb5-8464-40cc-aec4-52eb53159f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ca4a09-248f-4bd6-99a0-39889451d884","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Az_egyik_ukran_titkosszolgalat_visszarabolta_a_masik_altal_kijuttatott_ukran_birot","timestamp":"2021. május. 01. 09:32","title":"Az egyik ukrán titkosszolgálat visszarabolta a másik által kicsempészett ukrán bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]