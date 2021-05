Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépésre az Európai Bíróság tavaly őszi ítélete kényszerítette a döntéshozókat, de ettől még nem fog visszajönni a CEU.","shortLead":"A lépésre az Európai Bíróság tavaly őszi ítélete kényszerítette a döntéshozókat, de ettől még nem fog visszajönni a CEU.","id":"20210518_lex_ceu_torveny_szavazas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c3ab95-a1a7-43ad-861f-019c7b5e79bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_lex_ceu_torveny_szavazas_parlament","timestamp":"2021. május. 18. 11:23","title":"Visszavonta a CEU-t elüldöző törvény egy részét a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány...","id":"20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e395dfe-2507-4e68-9297-be2a219eb561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 17. 20:03","title":"Ha tényleg beüt a klímaváltozás, újra kell gondolni a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben egy Zalatnay Ciniért rajongó, fura űrlény okoz bonyodalmakat. Megjelent az előzetes.","shortLead":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben...","id":"20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee62f32-bf7f-4cff-9106-f3bbc8216c29","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","timestamp":"2021. május. 18. 11:35","title":"Nem ölni, hanem Zalatnay Saroltáért jönnek az űrlények a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével, a Neptunnal kötöttek össze, hogy a vizsgaidőszak alatt is segítsék a hallgatókat.","shortLead":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével...","id":"20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e07a66c-7cc1-4a7b-a496-a4e95021e4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","timestamp":"2021. május. 18. 19:33","title":"Csevegőbot segíti a szegedi egyetemistákat, hogy képben legyenek a vizsgáikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","shortLead":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","id":"20210518_tesla_gyar_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bdd45-3f72-4fe3-aa8c-d49687233559","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_tesla_gyar_europa","timestamp":"2021. május. 18. 13:45","title":"Hónapokat késik az első európai Tesla-gyár beindítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb közösségek, iskolák is megemlékeztek erre és szolidaritásra szólítottak fel. Szivárványos molinó kerül Brüsszelben Szájer József \"ereszes\" háza mellé is.","shortLead":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb...","id":"20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6597250f-a2a8-415d-8f07-53800cbe87c3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","timestamp":"2021. május. 17. 18:18","title":"A homofóbia elleni kiállásra szólít fel az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Duke Human Vaccine Institute kutatói olyan újfajta vakcinát fejlesztettek, amely az állatkísérleti szakaszban igen jó eredményeket adott: a beoltott alanyok egyszerre több koronavírus-variáns ellen is védetté váltak.","shortLead":"A Duke Human Vaccine Institute kutatói olyan újfajta vakcinát fejlesztettek, amely az állatkísérleti szakaszban igen jó...","id":"20210518_koronavirus_mutacio_vakcina_kemenesi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561c2be-84f5-4540-bf45-0523a0c92e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_koronavirus_mutacio_vakcina_kemenesi_gabor","timestamp":"2021. május. 18. 08:33","title":"Hogyan győzhetjük le a mutációkat és a jövő koronavírusait? Úgy tűnik, megvan a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a576743-a485-4fa8-81ec-a7d809b4d866","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég volt egyszer pórul járnia az IBM programozójának ahhoz, hogy megalkossa az apró-cseprő feladatok „kiszervezésének” platformját.","shortLead":"Elég volt egyszer pórul járnia az IBM programozójának ahhoz, hogy megalkossa az apró-cseprő feladatok „kiszervezésének”...","id":"202119_szakkepzetlen_mesterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a576743-a485-4fa8-81ec-a7d809b4d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c30d08-331f-421c-bf05-f06e5d6a6650","keywords":null,"link":"/360/202119_szakkepzetlen_mesterek","timestamp":"2021. május. 18. 12:30","title":"Interneten rendelt ezermesterek segítenek a ház körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]