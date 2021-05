Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","shortLead":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","id":"20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85cd8df-b76a-4d17-b14c-fe403d952255","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:21","title":"Jósműsort meszelt el a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","shortLead":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","id":"20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448af89-6f3e-49e6-b176-b29a2c387560","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egyvalaki nagyon hiányzik az új Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik, hogy a versenyzők soha nem látott élményben részesülhetnek.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik...","id":"20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac653838-f064-434d-bb15-1081483a819c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. május. 19. 13:05","title":"Félig játék, félig valóság: újfajta gokartélmény lesz kipróbálható Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel léphetnek be az egységekbe.","shortLead":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel...","id":"20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c92d97d-5840-4754-aaf6-9637c448ed72","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","timestamp":"2021. május. 19. 21:09","title":"Szerdán kinyitottak az éttermek és a hotelek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki igent mondott, Magyarország nemet.","shortLead":"Mindenki igent mondott, Magyarország nemet.","id":"20210520_pfizer_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a364b860-2215-4efe-9a23-e116ec17701e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_pfizer_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 20. 16:47","title":"Magyarország az egyetlen olyan EU-tag, amelyik nem kér a következő közös Pfizer-szállítmányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","id":"20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a95005-93c0-4fd3-855a-8d00a69eee2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","timestamp":"2021. május. 20. 09:21","title":"646 lóerős változat is készült a BMW X7 divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]