[{"available":true,"c_guid":"352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","shortLead":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","id":"20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd77709b-fea8-4638-a319-d0ff0f96416e","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","timestamp":"2021. június. 02. 10:12","title":"A tanárok és a mentők mentették meg egy tornaórán összeesett fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020 elején készült egy felmérés arról, hogy a magyarok mit változtatnának a vásárlási, fizetési szokásaikon, és mire terveznek több pénzt elkölteni. Idén májusban megkeresték ugyanazt a 700 embert, aki tavaly válaszolt, hogy megkérdezzék őket, hogyan változtatta meg a pandémia és a válság a terveiket.","shortLead":"2020 elején készült egy felmérés arról, hogy a magyarok mit változtatnának a vásárlási, fizetési szokásaikon, és mire...","id":"20210602_cetelem_felmeres_tervek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f5edf-f3dc-4b70-92d5-09c1916f3656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_cetelem_felmeres_tervek_jarvany","timestamp":"2021. június. 02. 13:54","title":"Megmérték, hogyan írta át a járvány a magyarok költési terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos ország. ","shortLead":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos...","id":"20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be746c-8b8a-45c2-aa72-618173b99ec4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","timestamp":"2021. június. 02. 05:48","title":"A világjárvány óta is öntik a pénzt a fosszilis energiahordozókba a G7 országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-s változatáról.","shortLead":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS...","id":"20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd4038-7f8c-4464-8425-d37f7f1ded02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 02. 17:03","title":"Mobilokra is kiadta új operációs rendszerét a Huawei, megkezdik a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan angolul is a VII. kerületi szórakozóhelyen. ","shortLead":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan...","id":"20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf806a4d-fc9a-4b0b-8734-784632e8dd13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","timestamp":"2021. június. 02. 10:17","title":"Telefonból szólnak kortárs magyar művek egy budapesti kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]