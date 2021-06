Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még a fogyásban is szerepet játszhat.","shortLead":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még...","id":"20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aff55e6-22fd-47bd-b4d9-c6f64b0546d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","timestamp":"2021. június. 12. 12:03","title":"Ez az agytréningező app segíthet, hogy egészségesebben étkezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","shortLead":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","id":"20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bde077-6365-447f-bcfc-29671878c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"Bognár György bocsánatot kért az Eriksen-ügy után, sokkra hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi „kísérleti génterápia”. A felvételt álhírként jelölte meg a tényellenőrző.","shortLead":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi...","id":"20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a664a6d-6b42-4885-aedd-639a9deaf684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","timestamp":"2021. június. 11. 21:46","title":"AFP: Álhíreket terjeszt egy nyugalmazott magyar tudós a koronavírus elleni vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","shortLead":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","id":"20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c262c68-cb3e-4bee-ac0f-0416034721fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","timestamp":"2021. június. 11. 15:32","title":"Ungár Pétert támogatja a Jobbik Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","shortLead":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","id":"20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15937fbb-6886-4416-9158-6fbb68210218","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 16:20","title":"Villámlás, zivatar, jégeső: Az egész országra kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]