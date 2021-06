Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha eddig nem volt egyértelmű, ki tartja ostobának a másikat, a nemi kisebbségek jogait korlátozó törvény miatt most már végképp az lett.","shortLead":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha...","id":"20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bba38e-3fda-454a-9af8-d9630a6a2a13","keywords":null,"link":"/360/20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","timestamp":"2021. június. 17. 15:00","title":"Kovács Bálint: A Fidesz szavazói nem hülyék, de a Fidesz hülyének nézi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b85b22-def1-4050-9283-91453ad0105d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ramsey és Bale is sokat hibázott, de így is 2-0-ra nyertek Bakuban.","shortLead":"Ramsey és Bale is sokat hibázott, de így is 2-0-ra nyertek Bakuban.","id":"20210616_wales_torokorszag_eb2020_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b85b22-def1-4050-9283-91453ad0105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6b139-26b1-4536-bec3-faac8ccb4f1b","keywords":null,"link":"/sport/20210616_wales_torokorszag_eb2020_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 20:17","title":"Szinte mindent kihagytak, de így is győzni tudtak a walesiek a törökök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","shortLead":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","id":"20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0977baf-61b4-49a5-8dd7-92b101e0d089","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","timestamp":"2021. június. 16. 16:10","title":"Szijjártó bejelentette, hogy hamarosan könnyebben léphetjük át a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","shortLead":"Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet.","id":"20210617_video_olaszorszag_felvono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4beab5a-edb6-4875-bcee-447d3c6c6970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8d785-2abd-458c-a06b-e8eab5b52a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_video_olaszorszag_felvono","timestamp":"2021. június. 17. 19:43","title":"Bemutatták a videót arról, ahogyan az olasz kabinos felvonó kábele elszakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","shortLead":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","id":"20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9711825a-b714-46dc-b894-aaff6edcf80c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","timestamp":"2021. június. 17. 10:38","title":"Blikk: Jóval többet ihatott az Edda balesetező dobosa, mint amit állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács Ákos-dalszöveget is kaptak a követői.","shortLead":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács...","id":"20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce13160a-c229-4d32-a5ac-01a53173c2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","timestamp":"2021. június. 17. 17:07","title":"Orbán Viktor annyira kúl, hogy még a visszanézős csütörtököt sem felejtette el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","shortLead":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","id":"20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9baf68-3b23-49f8-9d4b-3e80dd8fb556","keywords":null,"link":"/elet/20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","timestamp":"2021. június. 16. 17:19","title":"Minden korlátozás nélkül lehet Szardíniára utazni szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]