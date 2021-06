Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán Devlet Bahcelit egyesek királycsinálónak, sőt már a hatalom igazi birtokosának tartanak. ","shortLead":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán...","id":"20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e760c0-ca21-4ef8-a6a0-1081b1c08a9f","keywords":null,"link":"/360/20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","timestamp":"2021. június. 21. 14:00","title":"Erdogan tánca a Szürke Farkasokkal helyzetbe hozta a török szélsőjobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek fokozott veszélyt jelentenek a kisebbekre.","shortLead":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek...","id":"20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd857c1-565e-451f-8ef8-4aae9a7f3c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","timestamp":"2021. június. 23. 08:03","title":"Figyelmeztetést adtak ki a gombelemekre, miután meghalt egy kétéves gyerek Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","shortLead":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","id":"20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1c7172-9006-4e4e-a93a-d41f0b2b05cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","timestamp":"2021. június. 21. 13:35","title":"Csodaautók és kötegben álló milliók – így razziáztak Tóth Csabáéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni meccsen, Harry Kane gólképtelen a 2021-es Európa-bajnokságon – ezek voltak a második csoportkör legemlékezetesebb pillanatai. ","shortLead":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni...","id":"20210621_eb_masodik_csoportkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb53be-a1a6-4133-9536-68fcc42f0ada","keywords":null,"link":"/sport/20210621_eb_masodik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 21. 17:47","title":"Ezek a pillanatok vésődtek be az Eb második csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","shortLead":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","id":"20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e21a02-0e33-4f58-ab63-e9294fe80442","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","timestamp":"2021. június. 22. 12:56","title":"Külön logót kap Erzsébet királynő platinajubileuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","shortLead":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","id":"20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a406959-059f-4734-9094-cc2c5134e8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","timestamp":"2021. június. 22. 10:43","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son mindkét irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","shortLead":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","id":"20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd89002-43b6-4fdd-a280-8bb77f0a9b44","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 22. 13:42","title":"Novák Katalinék is a nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását javasolják a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok megállapították, hogy a több mint 26 millió éve élt állat az óriás orrszarvúk egy új faja.","shortLead":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok...","id":"20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f10c98-ab55-4de7-ab60-32637224f5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"20 000 kilót nyomott az orrszarvú, amelynek most megtalálták a csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]