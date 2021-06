Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","shortLead":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","id":"20210623_magyar_valogatott_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b41589-c72c-42dc-91c8-07e40c5ad22f","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyar_valogatott_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 20:36","title":"Már a meccsünk előtt eldőlt: ha továbbjut is a magyar csapat, nem Budapesten játszik a legjobb nyolcba jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce84ec-d7c5-481e-8788-2d2f84518efb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet megértetni a gyerekekkel a klímaváltozás összefüggéseit? Hogyan tud segíteni egy diákok által tervezett alkalmazás tanulási zavarral küzdő diákoknak? Miért kell egy iskolának egy drón, és össze lehet-e kötni a vidéken élőket? Olyan civil projekteket mutatunk be, amelyek ezekre a kérdésekre adnak választ.","shortLead":"Hogyan lehet megértetni a gyerekekkel a klímaváltozás összefüggéseit? Hogyan tud segíteni egy diákok által tervezett...","id":"invitech_20210623_Ot_dijnyertes_innovativ_projekt_amelyek_jobba_teszik_a_hetkoznapokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ce84ec-d7c5-481e-8788-2d2f84518efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a0512-a46a-49f0-85fa-6433c6eaa55e","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210623_Ot_dijnyertes_innovativ_projekt_amelyek_jobba_teszik_a_hetkoznapokat","timestamp":"2021. június. 24. 11:30","title":"Öt díjnyertes innovatív projekt, amelyek jobbá teszik a hétköznapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágujhelyi Ferenc régóta megbízható embere a Fidesznek.","shortLead":"Vágujhelyi Ferenc régóta megbízható embere a Fidesznek.","id":"20210624_nav_elnok_vagujhelyi_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33d6af-75d7-49ba-94fa-8a45c8e51e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_nav_elnok_vagujhelyi_ferenc","timestamp":"2021. június. 24. 17:58","title":"Új elnöke van a NAV-nak, ő intézte az elektronikus pénztárgépeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","shortLead":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","id":"20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c06c15-b1c0-4cb8-b7e2-22f6b4abeac2","keywords":null,"link":"/elet/20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 23. 19:20","title":"Videó: így vonulnak a francia szurkolók a Puskás Arénába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott csapni. Nagy lábon élt, világpolgárként, a fiatal fiúkat kihasználta, a rendszerváltás után elkövetett szélhámosságaiért végül nem kellett felelnie, mert viszonylag fiatalon meghalt. Izraelben és Svédországban is sok gazdag ember csuklik, ha meghallja a nevét. Vagyis az álnevét, mert amikor az Interpol körözte, Zemplényi György nem az igazi nevén mutatkozott be. Dezső András sorozatának következő darabja. ","shortLead":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott...","id":"20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683be724-0b8c-40be-9e87-f6ed8aeb8129","keywords":null,"link":"/360/20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","timestamp":"2021. június. 23. 19:00","title":"Papként, rabbiként és menedzserként is profin vágta át a gazdagokat – Magyar svindlerek, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni a HarmonyOS-szel felszerelt okosórákat. Most ezt az adósságát törlesztette a kínai vállalat.","shortLead":"A Huawei a Watch 3 és a Watch 3 Pro bemutatóján arról nem tett említést, hol és mennyiért lehet majd megvenni...","id":"20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d415dc3-69a2-448d-803e-a7ca8395ab9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f874ae1-7cae-477c-b061-f23fd18788c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_okosora_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 16:03","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei okosórái, amelyeken már a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded70929-9cd6-42b3-a758-1f33e691c065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Rutte hangsúlyozta, hogy a magánvéleményéről van szó, és az a cél, hogy ráeszméljen Magyarország az EU-tagságára.","shortLead":"Mark Rutte hangsúlyozta, hogy a magánvéleményéről van szó, és az a cél, hogy ráeszméljen Magyarország az EU-tagságára.","id":"20210624_mark_rutte_homofobtorveny_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded70929-9cd6-42b3-a758-1f33e691c065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24f4365-ed9b-4fbd-bed9-1074ef94b6ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_mark_rutte_homofobtorveny_eu","timestamp":"2021. június. 24. 21:51","title":"Hollandia miniszterelnöke szerint Magyarországnak a homofóbtörvény után nincs helye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy emberléptékű bulival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0f339-1bc4-4f9f-ab6d-57d090422ea2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","timestamp":"2021. június. 24. 09:30","title":"Foci helyett: Buli a kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]