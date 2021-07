Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","shortLead":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","id":"20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e4cae-bbcb-44a5-9adf-8b0e01172468","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","timestamp":"2021. július. 06. 09:27","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a legújabb tuning Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni, amilyet más még nem. Az újdonság főleg fotózásban lehet erős, de abban nagyon.","shortLead":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni...","id":"20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e888c-46b7-45a6-9368-d2c39b0e9ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","timestamp":"2021. július. 06. 09:03","title":"200 megapixeles kamerájú telefont adhat ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség pedig egyszerűen nem természetes.","shortLead":"Az egykor Orbán Viktor szobrának fejét rugdosó rapper szerint az előválasztás csakis Gyurcsányról szól, a melegség...","id":"20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948b576-a89f-4e96-9ea4-eae8e06cc95b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Dopeman_A_magyarok_meg_soha_nem_eltek_olyan_jol_mint_Orban_alatt","timestamp":"2021. július. 06. 11:07","title":"Dopeman: A magyarok még soha nem éltek olyan jól, mint Orbán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt, amit órában hoztak, el lehet érni rövidebb munkaidővel is, miközben az emberek jobban érzik magukat.\r

\r

","shortLead":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt...","id":"20210706_negynapos_munkahet_izland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e7e349-6ba7-41b7-9c5c-9061986149e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_negynapos_munkahet_izland","timestamp":"2021. július. 06. 05:44","title":"Izlandon kipróbálták a négynapos munkahetet, teljes siker a kísérlet eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","shortLead":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","id":"20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee39265e-d4f0-4914-8abd-64f102aca8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","timestamp":"2021. július. 05. 20:12","title":"Kocsis Máté a sok szúnyogra panaszkodott, de kicsit félrement a kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek el a nyugdíjasoktól.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek...","id":"20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c32b54-f7b7-4af7-9c09-1e2efa9fe73f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","timestamp":"2021. július. 05. 08:02","title":"50 ezer forintos gyorssegélyt kérnek az átlagnyugdíjnál kevesebből élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]