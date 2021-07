Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2871aa0d-340d-4d73-a5f5-4045ffb79892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szobor állapotfelmérése közben történt a baleset. ","shortLead":"A szobor állapotfelmérése közben történt a baleset. ","id":"20210706_emelokosaras_jarmu_daru_szobor_veszpremi_var_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2871aa0d-340d-4d73-a5f5-4045ffb79892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ddbad3-f5fd-43e9-8ca5-c82c9087a64d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210706_emelokosaras_jarmu_daru_szobor_veszpremi_var_serultek","timestamp":"2021. július. 06. 17:08","title":"Szoborra dőlt egy emelőkosaras jármű Veszprémben, ketten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári Dunaágba.","shortLead":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári...","id":"20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeeb3153-5536-4603-bfaf-c2db071454c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 12:47","title":"Nem vállalta a poligráfos vizsgálatot a szigetszentmiklósi olajszennyezés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","shortLead":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","id":"20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3bf82-c2e2-4530-8ec0-ff7158a864c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","timestamp":"2021. július. 05. 10:10","title":"Friss képeken a Volkswagen elektromos hippibusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","shortLead":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","id":"20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e640400-c29d-48ca-a4e8-a778fe93bc9c","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","timestamp":"2021. július. 06. 14:40","title":"Felújítják a Bakáts teret, forgalmi változások lesznek a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány autópálya-koncesszióját. Nem lehet megítélni – írják –, hogy indokolt-e például a 35 éves időtartam, vagy a magyar kormány arra készül, hogy megsértse az EU alapszabadságait.","shortLead":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány...","id":"20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cb277f-1b2c-428c-bbc3-eb0307d590d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. július. 05. 13:49","title":"Transparency: A 35 éves sztrádakoncesszió nem is koncesszió az uniós irányelv szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]